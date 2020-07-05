رغم التحذيرات من الوباء .. زحام أمام مكاتب البريد بالقليوبية لصرف المعاشات

متجاهلين خطورة هذا الزحام والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا.

واللافت للنظر لم يلتزم المواطنين بترك المسافات الأمنية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"، وظهور بعض المواطنين غير مرتدين للكمامات.









يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الأربعاء السابق الموافق الأول من يوليو.





كما يتم ايضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.