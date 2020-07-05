AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

رغم التحذيرات من الوباء .. زحام أمام مكاتب البريد بالقليوبية لصرف المعاشات

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد- ندي حمدي- ايهاب أشرف
شهدت مكاتب بريد القليوبية اليوم الأحد  زحام كبير من المواطنين لصرف المعاشات متجاهلين خطورة هذا الزحام والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا. 


واللافت للنظر لم يلتزم المواطنين بترك المسافات الأمنية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩"، وظهور بعض المواطنين غير مرتدين للكمامات.


يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الأربعاء  السابق الموافق الأول من يوليو.

كما يتم ايضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.. غدا

التضامن تبدأ صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة.. اليوم

14 % بدءاً من الغد.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات

بدون كمامات.. شاهد زحام أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات..فيديو

بشرى سارة.. صرف زيادة سنوية 14% لأصحاب المعاشات بحد أقصى 890 جنيها.. اليوم

بدون كمامات .. شاهد زحام داخل مكاتب البريد بالقليوبية لصرف المعاشات..فيديو

ترشيحاتنا

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

كنت عارف من امبارح.. أشرف زكي يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعى رجاء الجداوي: ألهم الله أهلها ومحبيها الصبر والسلوان

شاهد.. وصول ابنة رجاء الجداوي للمستشفى لاستلام جثمان والدتها

وداعا يا أغلى الناس.. أشرف زكي ينعى رجاء الجداوي

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور