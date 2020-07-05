بيت المسرح ناعيا الفنانة رجاء الجداوي: لن ينساها الجمهور المصري والعربي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي ، التي وافتها المنية، فجر اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.









وتوفيت رجاء الجداوى بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة من خلال المسرح والسينما والدراما، والتي لن ينساها الجمهور المصري والعربي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



