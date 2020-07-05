بيت المسرح ناعيا الفنانة رجاء الجداوي: لن ينساها الجمهور المصري والعربي

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي ، التي وافتها المنية، فجر اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
وتوفيت رجاء الجداوى بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية المتنوعة من خلال المسرح والسينما والدراما، والتي لن ينساها الجمهور المصري والعربي، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ورجاء الجداوى هي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا ، تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، بدأت حياتها العملية في إحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958 وأصبحت أشهر عارضة أزياء مصرية، وفي نفس الوقت عرفت طريقها إلى الفن فتنقلت بين السينما والمسرح، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة ، شاركت فى الكثير من الأعمال الفنية الناجحة إلى جانب عدد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الشهيرة.