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ثقافة

خالد جلال ناعيا رجاء الجداوي: فقدنا واحدة من أرقى وأعظم الأمهات

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:05 م
رجاء الجداوى وخالد
رجاء الجداوى وخالد جلال
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طارق موسى
نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة " رجاء الجداوى" التى رحلت عن عالمنا اليوم، بعد معاناة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز ٨٢ عاما .


وقال جلال، إنه وأبطال العرض المسرحى "سينما مصر"، قاموا بتكريمها وتكريم اسم خالتها الفنانة تحية كاريوكا، عقب مشاهدتها لإحدى ليالى العرض بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، واليوم فقدنا واحدة من أرقي وأعظم الأمهات، والتى كرمها القطاع عام ٢٠١٦ فى منزلها لوفاة زوجها، ضمن فعاليات الاحتفال بنجمات أمهات السينما والمسرح فى عيد الأم .

ولدت الفنانة رجاء الجداوى في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي جسدت دورها في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، وعملت كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وحققت شهرة كبيرة فى هذا المجال، وأيضا عملت فى مجال الفن، ولها العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمميزة فى المسرح والتليفزيون والسينما .
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