خالد جلال ناعيا رجاء الجداوي: فقدنا واحدة من أرقى وأعظم الأمهات

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة " رجاء الجداوى" التى رحلت عن عالمنا اليوم، بعد معاناة من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز ٨٢ عاما .









وقال جلال، إنه وأبطال العرض المسرحى "سينما مصر"، قاموا بتكريمها وتكريم اسم خالتها الفنانة تحية كاريوكا، عقب مشاهدتها لإحدى ليالى العرض بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، واليوم فقدنا واحدة من أرقي وأعظم الأمهات، والتى كرمها القطاع عام ٢٠١٦ فى منزلها لوفاة زوجها، ضمن فعاليات الاحتفال بنجمات أمهات السينما والمسرح فى عيد الأم .



