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جهاد إبراهيم نموذج مشرف.. من فقر مدقع وكرسي متحرك إلى برلمانية ناجحة

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:00 م
الدكتورة جهاد إبراهيم،
الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو بمجلس النواب
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة جهاد إبراهيم، عضو بمجلس النواب، إنها اهتمت في رسالة الماجستير بالفقراء ولذلك أرادت ان تستكمل في نفس الموضوع ولكن بشكل اوسع واشمل في رسالة الدكتوراة، موجه كل الشكر إلى مشرفيها وكل من شجعها وساندها للوصول إلى تلك المرحلة.

وتابعت الدكتورة جهاد إبراهيم، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنها استطاعت بكرسيها المتحرك أن تجوب كل محافظات مصر لبث الأمل في نفوس الشباب مرة أخرى في فترة كان الأمل عملة نادرة.

وأضافت أن بث الأمل واحد من قضايا الأمن القومي، مشيرة إلى أنها عانت من الفقر المدقع أثناء رحلتها منذ الطفولة حتى الجامعة لخروجها من احدى القرى الريفية الفقيرة ولكنها تمسكت بحلمها وايمانها بالله رغم كل ما واجهته من صعاب حتى في أحلك الظروف لها.

وأوضحت أنه بالرغم من أنها واحدة من ذوي الهمم إلا أنها اهتمت في قضيتها بالفقراء لإيمانها انهم يستحقون حياة كريمة وان يتمتعوا بعزة نفس تحارب اي نوع من انواع التنمر او ما شبه ذلك.

ووجهت رسالة لكل انسان ان النجاح يبدأ من داخل كل فرد مننا: معقبة: "لو غيرنا اللي جوانا وشوفنا اننا نستاهل هنحقق اللي احنا عايزينه". 

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