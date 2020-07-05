توجيهات أمير الكويت بمحاربة الفساد.. ومفاوضات سد النهضة.. الأبرز بصحف الكويت

المكسيك خامس دولة في العالم من حيث أعداد وفيات كورونا

الكويت: أكثر من 400 ألف مسحة.. وشفاء نحو 40 ألف إصابة





اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الأحد، بعددٍ من الموضوعات المتفرقة، والتي جاءت فيها أزمة سد النهضة والمفاوضات صدرًا في الموضوعات، إضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم بقوة.









وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وجه مجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمكافحة الفساد، قائلا: "لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له وأنه قد استشرى بين الكويتيين مما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت".









وأضاف الأمير: "إن عليكم مسئولية كبيرة للتصدي لهذي الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بجميع أشكاله".









وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن وزارة الري المصرية أكدت أنه لا يوجد توافق حتى الآن في مفاوضات سد النهضة، ولكن الحوار مستمر.









وقالت الوزارة إن وزراء الري من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان استكملوا، أمس السبت، الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقي.









وعرضت كل دولة رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، والتي أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات، الأحد، من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة، في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.









وقالت "الوطن" إنه في جديد قضية المتحرش بالفتيات التي أثارت الرأي العام، تم القبض على الشاب المتهم وإحالته للتحقيق.









وأعلنت النيابة العامة ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.









وحول فيروس كورونا المستجد، أوردت الصحيفة الكويتية، ما أعلنت السلطات الإنجليزية من قائمة بأسماء الدول التي استثنتها من فرض العزل المنزلي على القادمين منها إلى إنجلترا.









ولا تضم القائمة أيا من الدول العربية والشرق أوسطية، ما يعني أن أي شخص قادم من تلك الدول إلى أراضي انجلترا، سوف يتعين عليه الخضوع لعزل ذاتي لمدة أسبوعين.









وتضم قائمة الدول المستثناة اليونان وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، ويبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة في العاشر من الشهر الجاري.









ولم تدرج لندن في القائمة دولا مثل الولايات المتحدة والصين والسويد والبرتغال ما يعني أن القادمين من هذه الدول يجب أن يفرضوا على أنفسهم عزلا منزليا لمدة أسبوعين.









كويتيًا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في دولة الكويت 39943 حالة بتعافي 667 إصابة في الأربع وعشرين ساعة الماضية.









من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.









وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3443 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 402941 فحصا.









من جانبها، أوردت صحيفة "الراي" الكويتية أنباءً عن الشأن المصري، كان أبرزها وفاة الفنانة رجاء الجداوي بمصاعفات فيروس كورونا المستجد وإصابة لاعبين بالفيروس.









وبعد صراع لأكثر من 40 يوما مع فيروس كورونا المستجد، توفيت الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي اليوم، الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.









وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.









وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة ساءت مساء أمس وتأخرت حالة رئتها ما أدى إلى وفاتها.









وأضاف زكي أن الجداوي ستدفن في مدافن الأسرة بمنطقة البساتين.









وفي غيابٍ للفنانين المصريين، إلا من «بيانات عزاء ورثاء»، شيّع أهالي قرية الشموت، بالقرب من مدينة بنها، 50 كيلو مترًا شمال القاهرة، مساء أمس الأول، الجمعة، جثمان الفنان المصري محمود جمعة، عقب رحيله عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر أزمة صحية تعرّض لها قبل أيام.









ونعى رئيس نقابة الممثلين المصريين الفنان الدكتور أشرف زكي الراحل، وقال: «ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة»، كما نعاه عدد كبير من الفنانين، عبر تدوينات وتغريدات.









كما أعلن رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرةالقدم الدكتور محمد سلطان عن إصابة أحد لاعبي الزمالك وأحد أفراد جهازه الإداري بفيروس كورونا المستجد.









وأوضح سلطان، في تصريحات تليفزيونية، أن الإصابة اكتشفت عقب نتائج المسحة الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي الجمعة.









وكويتيًا، ذكرت "الراي": "حلّت الكويت في المرتبة الثانية بعد قطر، على مستوى دول الخليج، في انخفاض معدل التكاثر الأساسي لفيروس «كورونا» RO وفق أرقام المقارنة بين حالات الإصابة أمس وأمس الأول، فيما حلت في صدارة الدول الأعلى صعودًا للمؤشر، الإمارات ثم سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والبحرين".









ودوليًا، أصبحت المكسيك خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ والتي بلغت 30,366 وفاة، متقدّمة بذلك على فرنسا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية.









وأضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 252,165 مصابًا بعدما سجّلت المكسيك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 6914 إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشّي الوباء في البلد.









وكانت المكسيك البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة أصبحت الأربعاء سادس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، خلف إسبانيا.







