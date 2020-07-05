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محافظات

إجراء عملية استكشافية لطفل مريض بكورونا في بني سويف

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:31 م
إجراء عملية استكشافية
إجراء عملية استكشافية لطفل مريض بكوورنا في بني سويف
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محمد عبدالحليم
نجح فريق من الأطباء المتميزين بمستشفى ناصر العام  شمال بني سويف فجر اليوم الأحد في إجراء عملية استكشاف لطفل عمره تسع سنوات من منشأه الحاج مركز اهناسيا مصاب بكورونا و يعاني من صدمة تسممية حاده وارتفاع بوظائف الكبد. 


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تم إجراء العملية بنجاح وتم وضع الطفل بعناية الأطفال بالمستشفى عقب الانتهاء من العملية.


وأجرى العمليه فريق من الأطباء والتمريض المساعد مكون من الدكتور محمد شاكر العقيلى أخصائي الجراحه والأورام والدكتور وائل سيد أخصائي الجراحه والدكتور احمد عبد اللطيف اخصائي الأطفال والدكتور أيمن هنداوي اخصائي التخدير وفي تواجد كل من الدكتور أحمد بغدادي مدير اداره العلاجي والدكتور محمود حسين مدير ادارة المستشفيات باتخاذ قرار إجراء العمليه وفريق العمل من التمريض  اميمة عبد التواب و هند محمد و مروة محمد.
 

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحه ببني سويف الشكر إلي الفريق الطبي والتمريض والادارين والدكتورة سالي الخولى مدير المستشفى على نجاح العملية. 

إجراء عملية استكشافية لطفل مريض بكورونا في بني سويف
إجراء عملية استكشافية لطفل مريض بكورونا في بني سويف
إجراء عملية استكشافية لطفل مريض بكورونا في بني سويف
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