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اقتصاد

الإسكان تبدأ العمل التجريبي بالكود المصرى لنماذج معلومات البناء.. تفاصيل

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:00 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العمل التجريبى بالكود المصرى لنماذج معلومات البناء ولا يكون ملزما إلا بعد تحديثه وصدور قرار بذلك.


ونص القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها 151 الصادر اليوم الأحد 5 يوليو 2020، على أن تتولى اللجنة الدائمة للكود المصرى لنماذج معلومات البناء دراسة التعديلات التي تقدم لها بهدف التحديث كلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر التعديلات بعد إصدارها جزا لا يتجزأ من الكود.


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كما نص القرار على أن يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر هذا الكود والتعريف به والتدريب عليه.


وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد قرر في قت سابق اعتماد تعديل المخطط العام لوادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة، كما قرر الدكتور عاصم الجزار، اعتماد التصميم العمرانى لقطعة أرض بمساحة 13 فدانا بمركز خدمات الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة لشركة أندية وادى دجلة لإقامة نشاط نادى رياضي اجتماعى.


وطبقا للمادة الثانية من القرار والتى نشرته الجريدة الرسمية، التزام الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات المخصصة، لخدمة أعضاء النادى فقط، وفى حال التخديم من الخارج يتم إعادة التسعير.


كما نص القرار على التزام الشركة بتنفيذ أعمال المشروع مرافق ومبانى فى المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم الالتزام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.


ونص القرار أيضا على التزام الشركة بحدود الارتفاعات المحددة وعدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها، كما تلتزم بتوفير أماكن انتظار للسيارات.

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