لعلمه بثرائه.. عاطل يقتل جاره بسكين داخل شقته بعين شمس

نجح ضباط أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد المواطنين بعين شمس، حيث تبين أن جاره وراء ارتكاب الجريمة بقصد السرقة.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبها "جروح متفرقة".

بسؤال شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) قررت بأنها حال حضورها للاطمئنان على شقيقها إكتشفت وفاته واختفاء (2 هاتف محمول - خاصين بالمجنى عليه وحافظة نقوده).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية "- مقيم بذات العقار محل البلاغ) وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لإقامته بذات العقار محل سكن المجنى عليه وعلمه بعدم تواجده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقة محتوياتها .

وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله للشقة بتواجد المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجنى عليه محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولي على (2 هاتف محمول - مبلغ مالى"خاصين بالمجنى عليه") ، ولاذ بالفرا .