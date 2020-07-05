يتصدر الترتيب.. جيمي فاردي يهدد حلم محمد صلاح بالتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي





ويبدو أن تحقيق محمد صلاح لـ لقب هداف الدوري الإنجليزي لن يكون سهلا، في ظل المنافسة القوية من قبل فاردي متصدر الترتيب بـ 21 هدفا وبير أوباميانج لاعب آرسنال صاحب المركز الثاني بـ 19 هدفا، وداني إنجر لاعب ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث.





وتجمد رصيد محمد صلاح عند 17 هدفا في المركز الرابع بجدول ترتيب الهدافين، بعدما فشل في هز شباك مانشستر سيتي في المباراة الماضية، والتي انتهت بهزيمة ليفربول 4 - 0.





ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدف على الأقل في شباك أستون فيلا في لقاء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريمرليج، لمواصلة مطاردة جيمي فاردي، الذي يقدم موسما مميزا، وبات المرشح الأول لحصد لقب الهداف.





مهمة صلاح في حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم تبدو صعبة للغاية، لكن "مو" المتوج بالجائزة آخر نسختين لا يعرف المستحيل، وسينافس على اللقب حتى آخر لحظة من أجل دخول تاريخ البريميرليج.





وفي حال فوز محمد صلاح بلقب هداف البريميرليج هذا الموسم، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يحقق لقب هداف المسابقة 3 مواسم على التوالي، بعد آلان شيرار اسطورة نيوكاسل، مواسم "1994-1995، 1995-1996، 1996- 1997"، وتيري هينري أسطورة آرسنا مواسم "2003-2004، 2004-2005، 2005، 2006".

اشتد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي، قبل أسابيع قليلة من نهاية المسابقة، حيث واصل جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي تربعه على الصدارة.