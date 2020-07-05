تموين المنيا تضبط 71 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، على مستوي جميع مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.





وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية ، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





اقرأ المزيد







