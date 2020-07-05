AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين المنيا تضبط 71 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:00 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
Advertisements
ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية التموين في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، على مستوي جميع مراكز المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ المزيد 


من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 71 مخالفة منها 24 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – قضايا تموينية متنوعة) و47 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج السلخانه – عدم وجود شهادات صحية)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات تموينية لضبط الأسواق بالمنيا وتحرير 39 مخالفة للتلاعب في الأسعار والاحتكار

حملات تموينية مكثفة على أسواق المنيا لضبط الأسعار خلال رمضان

استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وضبط 40 مخالفة بالمنيا

تحرير 44 مخالفة تموينية ومصادرة 500 كيلو أرز مجهولة المصدر في المنيا

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بملوي جنوب المنيا

ضبط 1080 لتر زيت طعام مجهول المصدر .. وتحرير 38 مخالفة تموينية بالمنيا

ترشيحاتنا

مايان السيد تعلن تعرضها للتحرش من فنان زميل لها .. شاهد

5 فيديوهات خادشة .. غدا أولى محاكمات سما المصرى فى قضية جديدة

شوبير يكشف تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك

انهيار فيفي عبده أمام مقابر عائلة رجاء الجداوي بالبساتين.. فيديو

الكمامة ضرورية.. أستاذ اقتصاديات صحة: انحسار إصابات كورونا بداية أغسطس إلى سبتمبر.. فيديو

أشرف زكي من أمام قبر رجاء الجداوي: ادعو لها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور

آخر استعدادات مقابر البساتين لاستقبال جثمان رجاء الجداوي.. فيديو وصور