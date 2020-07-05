AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لازم تكون موجود.. خبيرة تربوية تحذر: بنعمل أخطاء كتير في تربية أولادنا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:30 م
سارة عزيز، مدير مؤسسة
سارة عزيز، مدير مؤسسة safe kids
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت سارة عزيز، مدير مؤسسة safe kids، إن أهم شيء يجب أن يحرص عليه الأب والأم أثناء تربية الأبناء هو "التواجد"، أي بمعنى إعطاء مساحة للوقت للجلوس مع الأبناء والمناقشة والتحدث في أمور مختلفة، مضيفة: "في أولياء أمور موجودة بس مش موجودة". 

وتابعت سارة عزيز، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أكثر مشكلة نواجهها هي ابتعاد الأهل عن أبنائهم رغم أنهم يعيشون معهم في نفس البيت، دائما يكونون معنيين فقط بتوفير الأكل والشرب والمستوى الاجتماعي. 

وأوضحت أنه يجب التعامل حاليًأ مع الأبناء والمراهقين وخاصة في سن الـ13 عامًا على أنهم ليسوا أطفالا، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرًا من عناصر التربية المهمة، التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار. 

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأخطاء في التربية الأسرية سواء للولد والبنت، مؤكدة على أن تواجد الأهل هو وجود نفسي ومعنوي وليس جسدي أو مادي فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح حسين: إحنا مهتمين بتربية الأبناء لكن الأمهات لا يفهمن ذلك..فيديو

حكاية أم .. مشروع تخرج يوثق تقليد الأمهات لبعضهن في تربية الأبناء | فيديو

ترشيحاتنا

ناعيا رجاء الجداوي.. عمرو أديب: لم تكن سيدة عادية.. وحالفني التوفيق في كل مكان كانت تشاركني فيه

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

أشرف زكي من أمام قبر رجاء الجداوي: ادعو لها.. فيديو

أخبار الرياضة .. وكيل إريك تراوري: اللاعب وقع عقودا رسمية مع الأهلي.. إصابة نور الدين امرابط بفيروس كورونا.. واتحاد الكرة: جدول الدوري جاهز

فيديو جراف .. 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

4 قرارات جمهورية للرئيس السيسي.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور