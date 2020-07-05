لازم تكون موجود.. خبيرة تربوية تحذر: بنعمل أخطاء كتير في تربية أولادنا

قالت سارة عزيز، مدير مؤسسة safe kids، إن أهم شيء يجب أن يحرص عليه الأب والأم أثناء تربية الأبناء هو "التواجد"، أي بمعنى إعطاء مساحة للوقت للجلوس مع الأبناء والمناقشة والتحدث في أمور مختلفة، مضيفة: "في أولياء أمور موجودة بس مش موجودة".





وتابعت سارة عزيز، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن أكثر مشكلة نواجهها هي ابتعاد الأهل عن أبنائهم رغم أنهم يعيشون معهم في نفس البيت، دائما يكونون معنيين فقط بتوفير الأكل والشرب والمستوى الاجتماعي.





وأوضحت أنه يجب التعامل حاليًأ مع الأبناء والمراهقين وخاصة في سن الـ13 عامًا على أنهم ليسوا أطفالا، لأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرًا من عناصر التربية المهمة، التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.





ولفتت إلى أن هناك الكثير من الأخطاء في التربية الأسرية سواء للولد والبنت، مؤكدة على أن تواجد الأهل هو وجود نفسي ومعنوي وليس جسدي أو مادي فقط.