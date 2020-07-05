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أخبار البلد

إنجازات دمج التنوّع البيولوجي في السياحة بمصر خلال عام

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:30 م
الالتنوع البيولوجي
الالتنوع البيولوجي
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حنان توفيق
تعمل وزارة البيئة ، من خلال مشروع دمج التنوّع البيولوجي في السياحة بمصر، على دمج صون الموارد الطبيعية فى التخطيط والتنمية السياحية، وكذلك الأنشطة السياحية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الحفاظ على الثروات الطبيعية لنا و للاجيال القادمة. 

ويتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة الفاعلة بين وزارة البيئة والجهات المعنية ، وذلك من خلال تكوين 3 مجموعات عمل من كافة الجهات المعنية بإدارة أنشطة المشروع سواء جهات حكومية، قطاع خاص أو مجتمع مدني، بالاضافة الى إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة ووضع إطر للتعاون مع محافظة البحر  الأحمر، فيما يتعلق بالسياحة المستدامة كذلك تحديث دليل "جرين ستار" مع قطاع السياحة.
 
محاور عمل المشروع الأساسية السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ومن أهم ما تم تنفيذه اعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية وضع الخطة التنفيذية لتطبيق منظومة التصاريح بالمحميات الطبيعية تقييم عدد من الفرص الإستثمارية بالمحميات الطبيعية دراسة إمكانية إعلان منطقة الشويلة كمحمية طبيعية. 

-الأنشطة السياحية
إطلاق علامة "جرين فينز" وإدماجها رسميًا في قطاع الغوص والأنشطة البحرية.
-دعم فني لبرنامج رفع الوعي البيئي بقطاع الفنادق .
الحصر والتنسيق بين موردي بدائل البلاستيك وقطاع الفنادق والمنشاَت السياحية

التخطيط والتنمية السياحية
-إعداد الدليل الارشادى لصيانة وتجديد المماشي والسقالات البحرية والمنشآت الشاطئية الخفيفة.
-إعداد إطار لدراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي مع الجهات المعنية. 
- دور المشروع فى دعم السياحة البيئية فى ظل جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

قام المشروع بإعداد عدد من الادلة الارشادية 

اولها  الدليل الارشادي لإدارة المخلفات الطبية في قطاع الفنادق والمنشآت السياحية.

والدليل إرشادي لإدارة المخلفات البديلة البلدية للمنشآت المخصصة للحجر الصحي بالفنادق والمنشآت السياحية.

تقديم ورقة سياسة عمل توضح  كيفية التعاون بين السياحة والبيئة في ظل الجائحة.

نشر الوعى البيئى 

إعداد الحملة الوطنية "إيكو إيجبت" للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية.
إعداد حملة رفع الوعي البيئي لقطاع السياحة والسائحين للحفاظ علي البيئة البحرية بالبحر الأحمر.
تنفيذ مجموعة من المحاضرات بالجامعات والمؤتمرات ومعارض ذات صلة.
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