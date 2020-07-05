هل أفعال النبي من أمور الوحي أم الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟.. علي جمعة يجيب

بقوله - تعالى-: « .. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »، ( سورة آل عمران: الآية 71).

وأكمل: أم تريد في الحاكم القائم الذي يتولى أمور الناس و يقود الجيوش وغير ذلك، فهذا كلام باطل، مستشهدًا