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ديني

هل أفعال النبي من أمور الوحي أم الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟.. علي جمعة يجيب

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:28 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلما
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يارا زكريا
"هل أفعال النبي من أمور الوحي أم من الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc». 

وقال « جمعة» إن كل هذه الأقوال صحيحة، لذا وضع علماء الأصول بابًا يسمى بأفعال النبي- صلى الله عليه وسلم- وفرقوا بينها بين أفعال الجبلية التي تصدر منه كبشر كالنوم والأكل والجرح والتداوى والمرض إلى غير ذلك من فعله الشريف -عليه الصلاة والسلام- كبشر، وهناك أفعال تشريعية.

وأوضح عضو هيية كبار العلماء أن الكلام مفسر ودقيق وقواعده ظاهرة، وكل ذلك من تدبر كتاب الله -عز وجل-، معلقًا: «فالحمد لله على توفيق هذه الأمة من غير حول منها ولا قوة بحفظ كتابه - العزيز- وسنة رسوله الكريم، وبالإتفاق والاجتماع على هوية الدين الاسلامي، وتوفيقها لهذا التسجيل الفريد الذي لم يكن في أمة قط غيرها، والذي يريد بعضهم التشكيك فيه».


وواصل المفتي السابق أنه -سبحانه- وفق الأمة للحفاظ على الدين في مشترك حتى بين فرقها المختلفة المتناحرة، لافتًا: « لذا اتعجب من محاولة اقحام الناس في الأمور المستجدة، والتي بعد تدبر وتأمل لا يصيب ضررًا في الفكر الإسلامي على الناس من فهمها». 

وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه لما عرض على علي - رضى الله عنه- أمر الخوارج، قال: "كلمة حق أريد من باطل"، متسائلًا: " فما الذي تريده أن تقوله من ترديد: لا إله إلا الله»،  والتي تعني: أنه لا حاكم إلا الله، هل أن الله هو الذي يستحق العبادة والطاعة، فهذا كلام صحيح.

وأكمل: أم تريد في الحاكم القائم الذي يتولى أمور الناس ويقود الجيوش وغير ذلك، فهذا كلام باطل، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « .. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »، ( سورة آل عمران: الآية 71). 

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