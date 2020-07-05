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محافظات

45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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أحمد على

قام اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم بالتنسيق مع رئيسا حي أول وثان المحلة بحملات مرافق وإشغالات والإنارة والنظافة بطول شارع نعمان الأعصر ومناطق الروضه وسوق الجمعة تلبية لرغبات المواطنين.

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وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة تخصيص سيارات ومعدات لرفع أكوام وتلال القمامة على مستوي مناطق السكنية من بينها الروضه والششتاوي لتأمين أرواح وحياة الأسر والعائلات على مستوي مناطق المدينة العمالية.


وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه جرى الدفع بما يزيد على 45 عبوة بلاستيكية لجمع القمامة ورفعها أولا بأول إلى مصنع التدوير لتخلص منها بشكل بيئي آمن.


كما باشر رئيس مجلس المدينة العمالية فى جولة ميدانية بنطاق شارع نعمان الأعصر للوقوف على فعاليات  أعمال النظافة والتجميل والخدمات والمرافق، بمشاركة نائب رئيس المدينة للمخلفات الصلبة مجدي أبو الفتوح  وعدد من القيادات التنفيذية.


كما وجه رئيس مجلس المدينة بأهمية رفع الإشغالات بالشارع والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام وعدم التعدى على حرم الطريق العام.


وشدد رئيس مجلس المدينة على رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ورشه بالمياه، وزراعة الجزيرة الوسطى بأشجار الزينة حفاظًا على صالح المواطنين. 

45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل
45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل
45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل
45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل
45 عبوة بلاستيكية.. شاهد رئيس مدينة المحلة يقود حملات النظافة والتجميل
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