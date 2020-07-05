عوف: الاقتصاد المصري استوعب أزمة كورونا وسنتخلص من آثارها السلبية قريبا





وأوضح عوف لـــ"صدى البلد"، أن هناك توسعات كبيرة ببعض القطاعات التى أثبتت الأزمة الحالية ضرورة الاهتمام بها بشكل أكبر وهذا سيدعم الاقتصاد بشكل كبير الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية





وتابع، أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات قررت ضخ استثمارات جديدة ، وذلك جاء انطلاقا من الإيمان بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع والعودة إلى معدلات نموه المرتفعة قبل الفترة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أكد على أن الصناعة المصرية لا تزال تعمل بمعدلات جيدة وتقوم بالتصدير لبعض المنتجات المميزة بكافة القطاعات، وقريبا ستتعافى من آثار كورونا وتحصل على وضع مناسب لقدراتها الحقيقية بعد زوال الأزمة الحالية التى يواجهها الاقتصاد العالمى ككل.