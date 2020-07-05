زحام شديد أمام فرع بنك ناصر بالمهندسين لصرف المعاشات.. فيديو

شهد فرع بنك نصر بالمهندسين زحام شديد من المواطنين لصرف المعاشات متجاهلين قرارات الحكومة ووزارة الصحة للقضاء على فيروس كورونا وغير مهتمين بـ خطورة هذا الزحام والتجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الأربعاء السابق الموافق الأول من يوليو.





كما يتم ايضًا صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو 2020.