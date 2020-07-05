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ديني

وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية الأزهرية بـ 6 أكتوبر .. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، لجان بنين وفتيات 6 أكتوبر التابعين لمنطقة الجيزة الأزهرية،  في سادس أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الأحياء. 

وحرص وكيل الأزهر  على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وكلف بتوزيع الدفعة الثانية من الكمامات على مستوى الجمهورية،حرصًا على وصولها بسرعة للطلاب، كما أمر بمتابعة وجود المعقمات في كل اللجان بكمية كافية.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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