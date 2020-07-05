فيديوجراف.. وصية رجاء الجداوى

توفيت صباح اليوم الفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب سيطرة فيروس كورونا على الرئة وما أعقبه من صعوبة في التنفس، الأمر الذي أدى إلى وضعها على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.
وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، حيث أكدت أنها كانت منزعجة من تداول خبر وفاتها أكثر من مرة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الهجوم عليها من قبل البعض والتلميحات بشأن كبر سنها وتمييزها في الإقامة بغرفة مميزة بمستشفى أبو خليفة للعزل.
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