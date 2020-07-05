AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. وصية رجاء الجداوى

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:05 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
شروق حمدى
توفيت صباح اليوم الفنانة رجاء الجداوي، داخل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب سيطرة فيروس كورونا على الرئة وما أعقبه من صعوبة في التنفس، الأمر الذي أدى إلى وضعها على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.


وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، حيث أكدت أنها كانت منزعجة من تداول خبر وفاتها أكثر من مرة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الهجوم عليها من قبل البعض والتلميحات بشأن كبر سنها وتمييزها في الإقامة بغرفة مميزة بمستشفى أبو خليفة للعزل.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالى ..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

بعد فقدانها الوعي .. رجاء الجداوي تتصدر تريند تويتر

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

مصادر طبية تنفي إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوي

ردا على الشائعات.. مقربون: رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة

ماجد المصري: لم أنشر شائعة وفاة رجاء الجداوي عبر فيسبوك

ترشيحاتنا

ليبيا.. تظاهرات حاشدة في بنغازي دعما للجيش الوطني ورفضا للتدخل التركي

القوات البحرية تنجح فى إحباط تهريب 304 لفافات بانجو بنطاق الأسطول الجنوبي

طارق الشناوي: أم كلثوم كانت تتابع عروض أزياء رجاء الجداوي

شاهد.. 100 صورة من تشييع جنازة الفنانة رجاء الجداوي

نازلين نشتغل مجبرين.. آخر رسالة من رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها.. فيديو

دنيا عبد العزيز تبكي رجاء الجداوي: كلكم بتمشوا وتسيبوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع