فيديوجراف.. وصية رجاء الجداوى

رجاء الجداوي ، حيث أكدت أنها

وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانةكانت منزعجة من تداول خبر وفاتها أكثر من مرة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الهجوم عليها من قبل البعض والتلميحات بشأن كبر سنها وتمييزها في الإقامة بغرفة مميزة بمستشفى أبو خليفة للعزل.