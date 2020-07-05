على جمعة: كل مسلم يجد في رسول الله أسوة حسنة.. القرآن أعمق بكثير من فهمه بالقراءة السطحية.. والمفتي السابق يرد على تأويل خاطئ في وصف النبي.. وهل أفعاله عليه السلام من أمور الوحي أم الفهم الشخصي؟

وأشار

إلى أن الشغب كمن رسم على الحيطة حصان مثلًا، ومعروف أن كل حصان صاهل، فهل هذا صائل، وهو ليس في الحقيقة حصان، وإنما صوروته، لذا ألف ارسطوا الأرجانون العظيم لمواجهة السفسطائية، لأن من

بالألفاظ مثل ما يحدث الآن.