على جمعة: كل مسلم يجد في رسول الله أسوة حسنة.. القرآن أعمق بكثير من فهمه بالقراءة السطحية.. والمفتي السابق يرد على تأويل خاطئ في وصف النبي.. وهل أفعاله عليه السلام من أمور الوحي أم الفهم الشخصي؟

- علي جمعة:
- كل مسلم سيجد في رسول الله أسوة حسنة
- تصرفات النبي هي الدين نفسه
- القرآن أعمق بكثير من فهمه بالقراءة السطحية
- يرد على تأويل خاطئ في وصف النبي
- ويجيب: هل أفعال النبي من أمور الوحي أم الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟
حل الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضيفًا على برنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc » للإجابة عن سؤال: «هل أفعال النبي من أمور الوحي أم الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟»، في حلقة بعنوان: «أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم-»، كما أدلى خلالها بعدد من التصريحات، والتي نبرزها في التقرير التالي.
وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المسلمين تدبروا كتاب الله - سبحانه وتعالى- من أوامر ونواهٍ وتدريب وإرشاد، ووجدوا قوله - سبحانه وتعالى-« لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 21).
وأوضح « جمعة» أن المراد كل ما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم- أسوة لنا، وليس المراد تخصيص أفعاله على وجه التحديد مثلًا، بل بكله في لبثه ومنامه ويقظته وحياته وفكره وتعليمه وقضائه وغير ذلك، فكل إنسان منا مهما كان سيجد في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة وبرنامج متكامل لحياته.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا، كما جاء في الآية الكريمة، مستشهدًا بقوله - تعالى-: «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، ( سورة آل عمران: الآية 31)، لافتًا: " فلم يقل - عليه الصلاة والسلام- اتبعوا حركاتي أو سكناتي، فنص الآية مطلق، أي: في أمور الدين والدنيا معًا بمنهج رسول الله الذي علمنا إياه وليس محض جزيئات، بأنه أفعل ولا تفعل.
وأكد المفتي السابق أنه - صلى الله عليه وسلم- أسوة حسنة لنا، قال - سبحانه-: «..وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، ( سورة الحشر: الأية 7)، مشيرًا: في أمور العبادة قال - عليه الصلاة والسلام-: " صلوا كما رايتموني اصلي"، وفي مناسك الحج أرشدنا: " خدوا عني مناسككم".
ونبه إلى أن تصرفات النبي في الأكل والشرب والحرب والسلم هي الدين نفسه بنص القرآن، فهل يقول مثلًا أن الحرب من الدنيا والسلام من الدين، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمرنا بالقتال دفاعًا عن الأوطان وردًا للعدوان عن النفس والمال والعرض، مستدلًا بقوله - عز وجل-: « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، ( سورة البقرة: الآية 190).
ونوه الدكتور على جمعة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- في حد ذاته أسوة حسنة لنا، فالنبي لم يمثل بجثث الموتى في الغزوات ولم يقاتل أحدا.
وأضاف جمعة، في مداخلة عبر برنامج "من مصر"، على فضائية "سي بي سي"، أن المشركين هم الذين يأتون لقتال النبي، وبالتالي يدافع عن نفسه، كما أن النبي علمنا أن نتفاوض مع المشركين والمنافقين.
وتابع: "لم يقل عاقل إننا ينبغي علينا أن نفتح بلادا معينة حتى نقلد رسول الله، فدستور الحرب والسلام أخذناه من رسول الله"، منوها إلى أن الأحداث الكونية لن تتكرر، مثل الهجرة وبالتالي فليس من العقل أن نعيد شيئا هو في نفسه لن يتكرر".
وأكد أنه ينبغي أن نفرق بين النص وفهم النص، ونفهم القرآن الكريم ومقاصد الآيات، لأن القرآن أعمق بكثير من قراءته سطحية.
وألمح إلى أن قول السيدة عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان « قرآنًا يمشي على الأرض» هو مجاز باتفاق البلاغيين وعلماء اللغة.
وأفاد «جمعة» بأن هذا ليس مرتبطا بإثبات حقيقة هذا للنبي- صلى الله عليه وسلم- من عدمه، فعندما تقول: "رأيت أسدًا وتقصد الرجل الشجاع" فهل معنى هذا أنه مجاز بمعني الكذب، أم أنه مجاز بمعنى أنه لم يكن أسدًا على الهيئة الحقيقية".
وأبان عضو هيئة كبار العلماء في رده على تأويل خاطئ يقول صاحبه: «بما أن النبي محمد قرآنا يمشي على الأرض، والقرآن من الله، إذًا هو إله»، أن المجاز في اللغة قبل الاصطلاحات يطلق على الكذب، فهل هذا يعني أن السيدة عائشة قد كذبت، أم أن هذه الألفاظ نضعها وراء بعضها البعض دون تعقل وتفهم معانيها، أم المراد أنه لم يكن مصحفًا بل بشر سويًا، فهذا صحيح.
وواصل المفتي السابق: "قال - تعالى-: « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ..» ( سورة فصلت: الآية 6)"، مؤكدًا: "لكنه - صلى الله عليه وسلم- كان مع ذلك قرانًا يمشى على الأرض على سبيل المجاز اللغوي، وصدقت السيدة عائشة - رضى الله عنها-، وأن قول من قال: "إن رسول الله قرآن يمشي على الأرض والقرآن من الله، لكان - عليه الصلاة والسلام- معاذ الله - هو الإله" أمر شغب لا يسعى إلا الضحك".
وأشار الدكتور على جمعة إلى أن الشغب كمن رسم على الحيطة حصان مثلًا، ومعروف أن كل حصان صاهل، فهل هذا صائل، وهو ليس في الحقيقة حصان، وإنما صوروته، لذا ألف ارسطوا الأرجانون العظيم لمواجهة السفسطائية، لأن من منهجهم التلاعب بالألفاظ مثل ما يحدث الآن.
ونوه إلى أن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو الله، وكذلك لو كاتبنا لفظ الجلالة على لوحة فهذا يدل على جوده- تعالى- ولكن ليس هذا هو الله، كذا النبي يدل على وجوده- عز وجل- لكونه قرآنًا يمشي على الأرض، كما أن الله قديم، أما نبي الله والمصحف واللوحة كلهم حوادث تدل على وجود المولي - عز وجل-، فهذا التفسير لا يجوز، لأنه فيه تلاعب ومن المقدمات الفاسدة غير الدقيقة، مختتمًا: «وما كان ينبغي لنا أن نشغل بالنا بها، وإنما الواجب علينا أن نوضح للناس».
"هل أفعال النبي من أمور الوحي أم من الفهم الشخصي لمقتضيات الأمور؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc».
ورد « جمعة» أن كل هذه الأقوال صحيحة، لذا وضع علماء الأصول بابًا يسمى بأفعال النبي- صلى الله عليه وسلم- وفرقوا بينها بين أفعال الجبلية التي تصدر منه كبشر كالنوم والأكل والجرح والتداوى والمرض إلى غير ذلك من فعله الشريف -عليه الصلاة والسلام- كبشر، وهناك أفعال تشريعية.
وأوضح عضو هيية كبار العلماء أن الكلام مفسر ودقيق وقواعده ظاهرة، وكل ذلك من تدبر كتاب الله -عز وجل-، معلقًا: «فالحمد لله على توفيق هذه الأمة من غير حول منها ولا قوة بحفظ كتابه - العزيز- وسنة رسوله الكريم، وبالإتفاق والاجتماع على هوية الدين الاسلامي، وتوفيقها لهذا التسجيل الفريد الذي لم يكن في أمة قط غيرها، والذي يريد بعضهم التشكيك فيه».
وواصل المفتي السابق أنه -سبحانه- وفق الأمة للحفاظ على الدين في مشترك حتى بين فرقها المختلفة المتناحرة، لافتًا: «لذا أتعجب من محاولة اقحام الناس في الأمور المستجدة، والتي بعد تدبر وتأمل لا يصيب ضررًا في الفكر الإسلامي على الناس من فهمها».
وأشار الدكتور على جمعة إلى أنه لما عرض على علي - رضى الله عنه- أمر الخوارج، قال: "كلمة حق أريد من باطل"، متسائلًا: "فما الذي تريده أن تقوله من ترديد: لا إله إلا الله»، والتي تعني: أنه لا حاكم إلا الله، هل أن الله هو الذي يستحق العبادة والطاعة، فهذا كلام صحيح.
وأكمل: "أم تريد في الحاكم القائم الذي يتولى أمور الناس ويقود الجيوش وغير ذلك، فهذا كلام باطل"، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « .. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ »، ( سورة آل عمران: الآية 71).