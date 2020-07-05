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برلمان

نائبة تدعم موقف "القومي للمرأة" تجاه قضية تحرش شاب بعدد من الفتيات

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:40 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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فريدة محمد
دعمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تحرك المجلس القومي للمرأة وتبنيه قضية تحرش شاب الجامعة الأمريكية بعدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديمه ببلاغ للنائب العام ضده.


وأشارت إلى أن هذه التحركات تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والمنظمات النسائية باسترداد حق هؤلاء الفتيات الذي أصبحوا ضحايا هذا الشاب المتهور.


ولفتت عبد الحليم، في بيان لها إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب، تحتاج لتشديد وتعديل جديد يصل فيها العقوبة لحد الإعدام.


وطالبت عضو مجلس النواب، المنظمات النسائية والقومي للمرأة بمتابعة مجرى التحقيقات ومنع سفر هذا الشاب للخارج إلا بعد انتهاء التحقيقات.
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