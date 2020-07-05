تخصيص 3 ملايين جنيه لزيادة الفصول بمدرسة منشأة العماري في الأقصر

أعلن المهندس محمد حسين مدير هيئة الأبنية التعليمية بـ عن أ نه يجري العمل بمشروع أعمال توسعة مدرسة منشأة العماري الابتدائية لزيادة قدرتها الاستيعابية للطلاب ضمن خطة الحد من الكثافة الطلابية في الفصول، والذى بدأ منذ نهاية شهر مارس الماضي. محافظة لأقصر عن أ





وأضاف مدير هيئة الأبنية أن المشروع علي مساحة 245 مترا من فناء المدرسة التي تبلغ مساحتها الكلية 2286 مترا .





وكشف " حسين " أن المشروع يشمل إنشاء دور أرضي وثلاث طوابق علوية بهم عدد 8 فصول مساحة الفصل الواحد حوالي 35 متر مسطح بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 3 ملايين و65 ألف جنيه ومن المقرر إنهاؤها خلال شهر يناير العام المقبل.





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وكان قد تفقد محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم المشروع وبرفقته كلا من اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر والمهندس اسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .









وشدد المحافظ على مدير هيئة الابنية على سرعة الانتهاء من المشروع قبل بدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 .