شاهد.. داليا أيمن: نسبة العنف ضد المرأة فى مصر قليل مقارنة بدول العالم

قالت الإعلامية داليا أيمن ، إننا نحتاج أن نتعلم كيفية التعامل مع المرأة، منوهة إلى أننا لا بد أن نقوم بتغير تفكيرنا تجاه المرأة فى التعامل معها ومع حقوقها.





وأضافت الإعلامية داليا أيمن، من خلال تقديمها لبرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن العالم يتغير ويتطور ولكن لازلنا لا نحترم حقوق المرأة.





وأشارت إلى أننا نشاهد يوميا انتهاك حق من حقوق المرأة بشكل مختلف، لافتة إلى أننا نتفنن فى أذية المرأة فى المجتمع.

وتابعت أن أن العنف ضد المرأة موجود فى العالم كله، موضحة أن نسبة العنف ضد المرأة فى مصر قليل.



