منذ بدء الحصاد.. توريد 175 ألفًا و140 طن قمح إلى صوامع كفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ارتفاع كميات القمح الموردة إلى 175 ألفًا و140 طنًا و985 كيلو جرامًا، من القمح المحلي، منذ بداية موسم التوريد الحالي والذي بدأ في 15 أبريل الماضي.





من جانبه، قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الاستلام يتم من خلال 3 منافذ بمراكز مطوبس وسيدى سالم وبيلا، لافتًا إلى إغلاق باقى منافذ الاستلام الأخرى نظرًا لاستيفاء سعتها التخزينية.

وأوضح أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.





وشدّد محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.



