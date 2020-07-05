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محافظات

محافظ بني سويف: توريد 221 ألف طن قمح للصوامع والشون بنسبة 110.47% من المستهدف

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي (صومعة كوم أبو راضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى، وصومعة الودي 2 شرق النيل)، حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي، مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم "أمس" توريد 35 طنا، ليصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون" منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم"إلى 220 ألفا و956 طنا قمح، بنسبة تزيد عن 110.47% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدربــ 200 ألف طن، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية. 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بخصوص سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

من ناحيته أوضح "وصفي" أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي، جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بفترة، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة "تدريجيا" والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم، وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية، ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد انطلق في 15 أبريل الماضي وينتهي منتصف يوليو الجاري. 

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