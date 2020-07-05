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رياضة

كامل العدد.. حضور موظفي الحسابات والمالية في أول يوم عمل بالجبلاية منذ أزمة كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قرّر اتحاد الكرة إعادة العمل بقسم الحسابات والإدارة المالية بكامل العدد بداية من اليوم الأحد بعد إغلاق دام أكثر من 14 يومًا بسبب دخول بعض موظفي الجبلاية في العزل المنزلى بسبب فيروس كورونا.

كان الثلاثى حسين عوض ومحمد بخيت وشادي مهنا بإدارة الحسابات خضعوا للعزل المنزلي لإصابتهم بفيروس كورونا، كما كانت هناك حالة اشتباه لمدير قسم الحسابات محمود خليل.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إنه للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا تصبح الإدارة المالية فى الجبلاية كاملة العدد وحضر جميع الموظفين بعد اغلاق القسم نتيجة دخول موظفين منهم فى العزل المنزلى.

وأشار إلى أن اليوم الاحد يعتبر اول يوم عمل منذ بدء ازمة فيروس كورونا وتعرض أحد موظفى الحسابات للاصابة ودخول بعض زملائه العزل المنزلى لمباشرة الاعمال المالية وانهاء المستحقات الخاصة بالشركات والمديونيات المستحقة على اتحاد الكرة.

وأضاف أنه حضر اليوم الاحد موظفى الإدارة المالية وقسم الحسابات لمزاولة أعمالهم فى اول يوم للعمل، وهم احمد محب رئيس الإدارة المالية ومحمود خليل مدير الحسابات وكل من حسين عوض وشادى مهنا وايهاب معروف ومحمد بخيت ومحمد حسنى ومحمد زاهر.

يُذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن السر وراء استمرار غلق قسم الحسابات داخل مقر الاتحاد بالجبلاية وعمل الموظفين من المنازل وقال ان الجبلاية لم تستدع موظفى الحسابات للعمل رغم مرور فترة زمنية كبيرة عن المدة المقررة لدخول المصاب او المشتبه فى إصابته بفيروس كورونا العزل المنزلى واتباع بروتوكول العلاج.

وأوضح أن موظفى ادارة الحسابات لا يوجد بين صفوفهم سوى مصاب واحد بفيروس كورونا والبقية مخالطين واشتباه فى الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه رغم ذلك تم غلق ادارة الحسابات وإصدار تعليمات بالعمل من المنازل.

وشدد المصدر على أن السبب وراء عدم فتح ادارة الحسابات حتى الآن يعود إلى رغبة الجبلاية فى تأجيل اى مطالبات للشركات او سداد أي مديونية على الاتحاد من الجهات الخارجية.

ونوه الى أن أي مطالبات من الشركات بالحقوق الخاصة بها او مديونية على الجبلاية يتم تأجيلها بداعي إغلاق ادارة الحسابات فى الوقت الراهن نظرا لتعرض الموظفين للإصابة بفيروس كورونا.
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