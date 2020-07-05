فراقك مؤلم وشخصية لن تتكرر.. كندة علوش تنعى الفنانة رجاء الجداوى

نشرت الفنانة كندة علوش تغريدة تنعى فيها الفنانة رجاء الجداوى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتبت كندة علوش، قائلة: "حبيبتي وحبيبة الكل كنا بندعي وبنصلي كل يوم تقوميلنا بالسلامة لكن قدر الله وماشاء فعل فراقك مؤلم واللي مؤلم أكتر انك شخصية مش حتتكرر طيبتك وخفة دمك محبتك الكبيرة للناس وحبك للحياة والجمال وتمسكك الدائم بالسعادة الله يرحمك ياحبيبتي ويصبر قلب أميرة وكل وأهلك وحبايبك # رجاء_الجداوي".
حبيبتي وحبيبة الكل كنا بندعي وبنصلي كل يوم تقوميلنا بالسلامة لكن قدر الله وماشاء فعل— Kinda Alloush (@KindaAlloush) July 5, 2020
فراقك مؤلم والي مؤلم أكتر انك شخصية مش حتتكرر طيبتك وخفة دمك محبتك الكبيرة للناس وحبك للحياة والجمال وتمسكك الدائم بالسعادة
الله يرحمك ياحبيبتي ويصبر قلب أميرة وكل وأهلك وحبايبك #رجاء_الجداوي pic.twitter.com/hLo4OwYb0z