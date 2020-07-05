اشتغلت في جراج أتوبيسات.. رجاء الجداوي تروي معاناتها مع الحياة قبل الشهرة.. فيديو

روت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قصة كفاحها قبل الشهرة، مؤكدة إنها اضطرت للعمل بعد خروجها من المدرسة، حيث عملت فى جراج للاوتوبيسات ببعض الجنيهات.
وقالت "الجداوي"، خلال حوارها ببرنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، أنه لا يجب على الشباب أن ينتظر الوظيفة وعليهم إيجاد البدائل لحين الوصول للأحلام.
وأضافت: أنا اشتغلت في جراج أتوبيسات، وكنت خواجاية وباخد 7 جنيه و11 قرش، مشيرة إلى انها حصلت على معادلة لشهادتها باللغة العربية أثناء عملها وكان ترتيبها السادس على القطر المصري، مما أهلها للحصول على منحة للسفر إلى فرنسا.
وتابعت: "حصلت على المنحة ولكن لم يكن لدي المال الكافٍ لثمن تذكرة السفر، ولكنى عملت حتى اتدرجت لحد ما بقيت حاجة، مقعدتش استنيت".