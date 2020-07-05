النشرة الاقتصادية.. البورصة تنهى تعاملاتها بمكاسب 10 مليارات جنيه.. تحذيرات من ارتفاع أسعار البطاطس.. وظائف شاغرة بالرقابة المالية

- البورصة تحقق مكاسب و تنهى تعاملاتها اليوم بربح 10 مليار جنيه

بسبب خسائر التصدير ..توقعات بارتفاع اسعار البطاطس

توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية خلال 2019/2020

- الرقابة المالية تعلن و ظائف محامين بالادارة القانونية

- تعرف على شروط الاعفاء الكامل من مقابل التأخيرات الضريبية

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاحد 5 يوليو 2020 ، عددا من أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها ارتفاع مكاسب البورصة المصرية لتربح 10 مليار جنيه ..تخذيرات بارتفاع اسعار البطاطس ووظائف بالرقابة الماليةأنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول تعاملات الأسبوع، وأولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.قال سمير النجار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن موسم تصدير البطاطس تعرض لنكسة هذا العام، ولن يحقق عائدا يصل إلى 30% من التكلفة، رغم الإنجاز الذي حققته مصر في زراعة البطاطس بزيادة حجم الصادرات المصرية من 30-40 ألف طن في الماضي إلى 700 ألف طن حاليًا.كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء من تحويل 070.1 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالي 2019/2020 ضمن مشروع مصر القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة على الرغم من التحديات التى واجهها نشاط التوصيل نتيجة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال الشهور الخمسة الأخيرة من العام المالى الماضى.أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، عن فرص وظائف محامين للعمل بالإدارة القانونية والإدارات المختلفة بالهيئة عن طريق الندب من الجهات والهيئات الحكومية على أن يكونوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف لمدة سبع سنوات.ناشد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبة واجبة الأداء، سواء كانت مربوطة بقرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو لجنة إنهاء منازعات أو لجنة إعادة النظر أو حكم محكمة بسداد هذه الضريبة، وذلك للاستفادة بالتجاوز عن مقابل التأخير بالكامل، أى بنسبة 100% فى حالة السداد للضريبة قبل صدور" قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".