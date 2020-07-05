رئيس جامعة المنيا يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفرق النهائية

تواصل كليات جامعة المنيا الـ20 أعمال التطهير والتعقيم للجان الامتحانية قبل دخول الطلاب إليها وبعد خروجهم، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال أعمال الامتحانات الفرق النهائية، إلى جانب استمرار الكشف الدوري للطلاب على بوابات الجامعة الرئيسية عبر الكاشفات الحرارية للاطمئنان على حالتهم الصحية ، وتعقيمهم عبر بوابات التعقيم الذاتية على مداخل الجامعة والكليات خارج الحرم الجامعي.









وتفقد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، سير العملية الامتحانية، وتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل لجان كلية التربية للطفولة المبكرة، والتي تخوضها أكثر من 1050 طالبة، تم توزيعهن على 78 لجنة، مع مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجنة الواحدة بمسافة لا تقل عن متر ونصف، إلي جانب توزيع كمامات مجانية علي الطالبات قبل دخولهن اللجان الامتحانية.





اقرأ المزيد













كما رافق رئيس الجامعة ونائبه خلال الجولة، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة سلوى عبدالسلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة.







