الأردن يعلن إعادة فتح المطارات نهاية الشهر الجاري

أعلن الأردن، اليوم الأحد، إعادة فتح المطارات بشكل محدود، نهاية الشهر الحالي.





ووفقا لوسائل الإعلام الأردنية، قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، خلال حديثه عن أداء الحكومة في مواجهة أزمة كورونا، إن بلاده تعتزم السماح بفتح المطارات نهاية الشهر الجاري بشكل محدود لدول لا تزيد خطورة عن الأردن.





وأضاف الرزاز أن هذا القرار تم اعتماده من المجلس العالي للسياحة كجهة آمنة للتوجه إليها، وهذا يتطلب اجراءات فتح المطار.





وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن الحكومة ستقر قرارات هيكلية جديدة قريبا لتعزيز تعافي الاقتصاد الأردني جراء الازمة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا.



