"عجلتي".. فيلم فائز بمنحة الإنتاج على قناة التنمية الثقافية

ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الثلاثاء ثالث عروض الأفلام الفائزة بمنحة الإنتاج التي اطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام، ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة 50 ألف جنيه.





ويعرض فيلم " عجلتي " من إخراج مصطفي مهدي الحاصل علي المنحة في الدورة الحادية عشر للملتقي علي الرابط التالي :https://www.youtube.com/watch?v=hfGHfnjjdbU





وكانت قد قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عودة النشاط الثقافي والفني، بقطاعات الوزارة بنسبة 25% تنفيذًا لتوجيهات لرئيس مجلس الوزراء بعودة النشاط، بعد توقف دام قرابة الـ3 شهور، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتتخذ قطاعات الوزارة كافة الإجراءات الوقائية لحماية الجمهور من الفيروس.