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رياضة

أبو التفانين.. رمضان صبحى يتألق فى تدريبات الأهلى.. شاهد

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:05 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد بدران
نشر رمضان صبحى لاعب النادى الأهلي، صورا جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماع " انستجرام " 

وطهر رمضان صبحى فى صورة له من مران الفريق اليوم باستاد مختار التتش، استعدادا لاستئناف الدوري، نالت إعجاب متابعيه.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعا مطولا مع اللاعبين قبل بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.

واجتمع ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ويانكون ميشيل، مدرب الحراس في جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية.



وحرص الجهاز الفني على إقامة الاجتماع في ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.

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🏃🏼‍♂️🏃🏼‍♂️

A post shared by Ramadan Sobhy Official (@ramadansobhi51) on

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