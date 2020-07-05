كلمات فى الذاكرة لـ رجاء الجداوى قبل وفاتها.. نازلين نشتغل مجبرين وحبوا نفسكم عشان ماتوصلوش للى أنا وصلتله.. ونفس قصير ومش قادرة أتكلم.. فيديو





صدمة كبيرة يعيشها العالم الفنى، ومحبى الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجدواى، بعدما افزعهم صباح اليوم خبر وفاتها فى مسشتفى العزل الصحى بعد قضائها 42 يومًا بها لعلاجها من فيروس كورونا، حيث استقيظ محبى الفنانة على خبر وفاتها فجر اليوم، بعد أن شهدت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي خلال الفترة الماضية داخل عزلها بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، تدهورا بسبب سيطرة فيروس كورونا على الرئة وما أعقبه من صعوبة في التنفس، الأمر الذي أدى إلى وضعها على أنبوبة حنجرية بعد فقدانها الوعي.





وكشفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، حيث أكدت أنها كانت منزعجة من تداول خبر وفاتها أكثر من مرة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الهجوم عليها من قبل البعض والتلميحات بشأن كبر سنها وتميزها في الإقامة بغرفة مميزة بمستشفى أبو خليفة للعزل.





و للفنانة رجاء الجداوى قصة كفاح فريدة من نوعها حيث اضطرت الفنانة للعمل فى جراج أوتوبيسات فى بداية حياتها لكى تجمع بعض الاموال لكى تنفق على نفسها، وقاطعتها خالتها الفنانة تحية كاريوكا لمدة 6 سنوات بسبب دخولها عالم الفن حيث كانت تحرص على ابعادها عنه بشتى الطرق.







وأكدت رجاء الجداوى فى آخر رسالة لها قبل إصابتها بفيروس كورونا انها تخرج للعمل مجبرة بسبب مشاركتها فى مسلسل " لعبة النسيان"، وفى آخر تسجيل صوتى لها قبل وفاتها أكدت أن حالتها الصحية صعبة والاصابة بفيروس كورونا مؤلمة جدًا ومتعبة قائلة " نفسي قصير ومش بقدر اتكلم".





ووجهت الفنانة الراحلة رجاء الجداوى رسالة لمتابعيها خلال فترة علاجها بمستشفى العزل الصحى بعد إصابتها بفيروس كورونا، توصيهم باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مؤكدة أن الإصابة به مؤلمة ومتعبة، وأشادت بدور الدولة فى علاج المصابين بالفيروس.

وكشف آخر تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوى عن تدهور حالتها الصحية، حيث قالت في التسجيل "الحمد لله حالتي الصحية تتحسن ببطء ولكن الحمد لله، نفسي هو اللي فيه مشكلة ولا أستطيع التحدث كثيرًا".

وأضافت رجاء الجداوى ، "مش بقدر أتكلم كتير ونفسي قصير والحمد لله على كل شيء"، مؤكدة أن الدولة تقوم بما عليها فعله، متابعة "بطمن الناس وبقولهم الدولة عاملة حاجة عظيمة أوى أوى ويا ريت الناس تخاف ويعرفوا أن من خاف سلم، ويعرفوا إن الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدًا جدًا".

وأشارت إلى أن العلاج مكلف على الدولة، ويجب علينا التفكير فى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، محذرة من أن الدولة لا تستطيع علاج كل مصابي فيروس كورونا فى حالة زيادة أعدادهم.

ووجهت رسالة للمواطنين "من فضلكم خافوا، لأن الموضوع صعب أوى والإصابة بكورونا مرهقة ومتعبة، وشكرا لكل من سأل عنى".

ووجّهت رجاء الجداوى رسالة إلى المواطنين فور دخولها مستشفى العزل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "حبوا نفسكم وولادكم وبيتكم، وحبوا مصر"، لافتة إلى أن العلاج من كورونا مكلف للناس وللدولة، مضيفة "أنا بقولكم كدا علشان متوصلوش للى أنا فيه".

وأكدت رجاء الجداوى فى آخر رسالة لها قبل إصابتها بفيروس كورونا، أن منتج آخر أعمالها الفنية " لعبة النسيان" يقوم باتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم موقع التصوير بالكامل وقياس درجات الحرارة لكل العاملين.

وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج " القاهرة الآن" على فضائية " الحدث"، : تتوفر كافة وسائل التعقيم فى موقع التصوير وجل للأيدى، ويتم تعقيم اللوكيشن بين كل مشهد ومشهد، ويتم قياس درجات الفنانين باستمرار والعاملين بالمسلسل.

وتابعت " لو حد كح بيتم توفير وسائل الرعاية له وصرفه من مكان التصوير، منوهة أن الكل متخوف من فيروس كورونا لذلك يتبع أقصى درجات الحيطة والحذر.

ووجهت رسالة للمواطنين قائلة " والله العظيم نازلين نشتغل مجبرين وهناك بيوت مفتوحة من وراء شغلنا، وكان لازم ننزل".



و بكت الفنانة القديرة بعد بعض كلمات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى بها فى احدى الاحتفاليات، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة شكر وتقدير للفنانة رجاء الجداوي، خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف»، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي وقدمتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فى عام 2018، حيث أثرت كلمات الرئيس فى الفنانة الراحلة وأبكتها أمام الجمهور.

وقال لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، " أستاذة رجاء أنا بشكرك جدًا جدًا.. وربنا يديكي الصحة ويكرمك.. وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا".

وتابع الرئيس، اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس، لا والله، شيك في كل حاجة، ربنا يديكي الصحة"

وبكت الفنانة الراحلة على المسرح، وردت على الرئيس بقولها، " أنا أخذت أعلى وسام النهاردة، متشكرة جدًا يا فندم".

وفى سياق آخر قالت رجاء الجداوى عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائها فى برنامج مع المنتج مدحت العدل: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمله ثقيل ويتحمل كثيرا من الأعباء وأرى أنه قادر على التغلب عليها.

وأضافت رجاء الجداوى : أشعر بحالة من الراحة التامة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أنقذنا من الضياع بعد أن أطاح بالإخوان واعتبر السيسى مثل الطبيب الذى يجب أن يستريح المريض له من أجل إجراء عملية جراحية وهو ما تحقق مع الشعب المصرى ككل.



