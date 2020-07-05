شهد ناصر تتعاقد على تقديم برنامج "الحلوة"

تبدأ الإعلامية الشابة شهد ناصر تصوير حلقات برنامج "الحلوة" والذي يعد أولى تجاربها الإعلامية، بعد نجاحها في مجال الفاشون والأزياء على مدار خمس سنوات.





وقالت شهد ناصر في تصريحات صحفية، أن أول حلقات برنامجها من المنتظر أن يتم إذاعتها في أول شهر أغسطس المقبل على إحدى القنوات الفضائية.





وأكدت شهد ناصر، أن البرنامج سيختص بكل ما يهم المرأة، كما ستكون هناك فقرات ثابتة للفاشون والمكياج والوصفات الطبيعية والاهتمام بالبشرة.



