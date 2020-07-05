ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعروف (ارتفاع ضغط الدم)، في بعض الحالات ، قد تكون المكملات الغذائية فعالة مثل الأدوية العادية.





يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا والشيخوخة، قد يقلل من خطر مرض الزهايمر والخرف.