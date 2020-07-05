AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:01 م
الثوم
الثوم
Advertisements
نهى هجرس
يحتوي الثوم على العديد من المركبات المفيدة للجسم، والتىي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية، ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم اهم فوائد الثوم...

تساعد مكملات الثوم على منع وتقليل شدة الأمراض الشائعة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد

يبدو أن الجرعات العالية من الثوم تعمل على تحسين ضغط الدم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم المعروف (ارتفاع ضغط الدم)، في بعض الحالات ، قد تكون المكملات الغذائية فعالة مثل الأدوية العادية.

يبدو أن مكملات الثوم تقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، خاصة في أولئك الذين لديهم نسبة عالية من الكوليسترول. 


يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تحمي من تلف الخلايا والشيخوخة، قد يقلل من خطر مرض الزهايمر والخرف.

يعرف الثوم آثارًا مفيدة على الأسباب الشائعة للأمراض المزمنة ، لذلك من المنطقي أنه يمكن أن يساعدك أيضًا على العيش لفترة أطول.

قد يحسن الثوم الأداء البدني والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والعديد من الفوائد التى تعزز الصحة.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

تناولها يوميًا ..10 أطعمة صحية للكلى

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

الثوم والبنجر .. 6 أطعمة لمرضى الضغط المرتفع

يمنع السرطان ويقوى المناعة.. إليك فوائد زيت الثوم

ترشيحاتنا

أول تعليق من نبيلة عبيد على وفاة صديقتها رجاء الجداوي

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

ناعيا رجاء الجداوي.. عمرو أديب: لم تكن سيدة عادية.. وحالفني التوفيق في كل مكان كانت تشاركني فيه

الوزراء: علاج "عم عاطف.. أقدم شيال في مصر" على نفقة الدولة

يضم 55 شقة و400 حجرة.. حكاية قصر الاتحادية وسبب تسميته في عهد السادات

أمينة محمد: الراحلة رجاء الجداوي كانت تهتم بـ آدم جدا لتقوية مناعته حتى لا يصاب بـ "كورونا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة من الثوم على الريق؟

فوائد غير متوقعة لـ زيت الأرجان على البشرة والشعر

وصفات طبيعية للتخلص من تساقط الشعر فى أسبوع