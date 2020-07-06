الشئون العربية بالبرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن تعزيز التعاون العربى فى مجال الرياضة.. اليوم

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم ، طلب إحاطة مقدم إلى وزيري الخارجية و الشباب من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور العـالم الرياضي فـي تحقيـق التنسـيق والتكامـل والتعـاون والتـرابط بـين الـدول العربيـة فـي المجـال الرياضي انطلاقا من تمركزات العمل العربي المشترك.

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كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم لوزيري الخارجية والشباب من النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها.



