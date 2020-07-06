AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشئون العربية بالبرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن تعزيز التعاون العربى فى مجال الرياضة.. اليوم

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
يوسف سماح
تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم ، طلب إحاطة مقدم إلى وزيري الخارجية و الشباب من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية،  ودور العـالم الرياضي فـي تحقيـق التنسـيق والتكامـل والتعـاون والتـرابط بـين الـدول العربيـة فـي المجـال الرياضي انطلاقا من تمركزات العمل العربي المشترك.
ً 
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم لوزيري الخارجية والشباب من النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها.

كما تناقش اللجنة طلب احاطة قدمه  النائب مهدي العمدة، بشأن عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الرياضية الموقعة بين مصر  والدول العربية لزيادة الترابط والمحبة والتآخي بين الشباب العربي وبعضه وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المختلفة، مما يؤثر على الأنشطة الرياضية المشتركة التي تكون عالقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية تناقش مشكلة عودة المصريين العالقين في البلاد العربية

عربية النواب تناقش اتفاقية تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.. غدا

صحة النواب تناقش مشروع معالجة الفجوات الإنجابية.. غدا

التشريعية والدستورية تناقش اتفاقية التمكين الاقتصادي للمرأة مع كندا.. غدا

محلية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون البرك والمستنقعات الاثنين المقبل

عربية النواب تناقش اتفاقية تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر

ترشيحاتنا

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

بعد ضرب قاعدة الوطية.. أحمد موسى: مظاهرات حاشدة في بنغازي لدعم الجيش الوطني الليبي

إسرائيل تؤكد: فقدنا السيطرة على كورونا

خبير وبائي: 15 يوليو يوم فاصل في مستقبل تعافي مصر من كورونا

حبكم خلاني اصبر على المحنة.. وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل الرحيل

صحيفة إسبانية عن محمد صلاح: كاتب التاريخ فى الأراضي الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور