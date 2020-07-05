وليد نجا يكتب: تاريخ بلاد الرافدين وبداية توطين اليهود

العراق يمثل تاريخيا أحدي مرتكزات الأمن القومي العربي يشاركها بلاد الشام" سوريا" ومصر ولاننكر دور المحور السعودي الأمارتي مع مصر في حفظ الامن القومي العربي ، وتمثل بوابه الوطن العربي الشرقيه فتاريخيا كل الغزوات من بلاد الشرق التي تسهدف منطقتنا العربيه تأتي عبرها، وأنسانيا هي دوله صاحبة حضاره وموقعها جعلها مطمع للقوي الدوليه التي تريد السيطره علي العالم، وتقع بين قوميتين مناهضتين للعالم العربي القومية الفارسيه "إيران" والقوميه التركية والعراق القوي الموحد يمثل نقطه توازن وقوه للعرب والعكس، وبعد أكتشاف أحتياطات هائله من البترول والغاز زادت أهميه السيطره علية والصراعات من حوله ، وللعراق رمزيه تارخية ودينية لدي حيث بغداد كانت عاصمه الخلافة الإسلاميه حيث يدل ذلك علي وحده العرب وحضارتهم .
و العراق يتميز بالتركيب الأثني والعرق العربي ترجع اصوله إلي عرب شبة الجزيره العربيه في ثلاث موجات وهي الهجره السومريه عام 4500 ق.م,واسست الدوله السومريه في جنوبي العراق ، والهجره الأكاديه سنه 3500 ق.م وأسست الدوله الأكاديه في جنوبي العراق ، والهجره الأشوريه في منتصف الألف الثالث ق.م وأسست دوله بابل في وسط العراق، الموجه الثانية قبل ظهور الإسلام وتتمثل في هجره الأراميون الذين نزحوا من شبه الجزيره العربية سنه 1500 ق.م في دجله والفرات ، وهجره الكلدانيين وهم قبيله من الأرمن وهجره المناذره والغساسنة وبقيت أنسابهم بعد الإسلام ، الموجه الثالثة مع الفتوحات الإسلاميه وأنصهر العرب في العراق وأصبحت جزء من العالم العربي ومن تلك المعطيات يتضح أن الشعوب الأشوريه والآكديه والسومرية والبابلية والآرامية والكلدانيه التي سكنت العراق تمثل أصل الأنسان العرقي الذي ينحدر إلي العرق العربي .
فتاريخ اليهود في العراق يبدأ منذ السبي الآشوري وحتى الهجرة إلى فلسطين فوجود لليهود في العراق القديمة مسألة مختلف عليها تارخيا حيث يدّعي اليهود أن تاريخهم يرجع إلى عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنهم كانوا بصحبته مهاجرين من بلاد الرافدين إلى فلسطين، ولم يكن عددهم في تلك الهجرة الجماعية يزيد على أربعة آلاف نسمة، غير أن الكثير من الباحثين يحددون تاريخ ظهور أول مجموعة يهودية في العراق في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع قبل الميلاد، وأن هذا التاريخ يأتي متطابق مع تاريخ السبي الآشوري إلى شمال العراق بحدود عام 626ق.م طبقًا لسياسة الإمبراطورية الآشورية في تشتيت الأسرى الواقعين تحت سيطرتهم إلى عدة مناطق نائية منعزلة عن أي تجمع سكاني قريب آخر، وذلك لعدم إمكانيتهم التجمع والتكتل والتعاطف مع أي مجتمعات أخرى، خوفًا من تطييعهم معها، وبالتالي إمكانية عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها وهم في الأسر وقد حسم ذلك دنيا حيث كذبت روايتهم من القرآن الكريم في سوره آل عمران الآيه 65 بسم الله الرحمن الرحيم{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} صدق الله العظيم.
وبسقوط الدوله الأشوريه ومجيء الدولة البابلية، حدث السبي البابلي المشهور لليهود على يد الملك نبوخذ نصر الثاني، وهو أشهر ملوك هذه الدولة، حيث حكم البلاد 43 سنة بين سنة 605 وسنة 562ق.م وجاء السبي البابلي في حملتين
الأولى في سنة 597ق.م والثانية في سنة 586 ق.م فسبى "نبوخذ نصر" كل يهود أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس وعشرة آلاف صبي وجميع الصناع والأقيان، لم يُبقِ أحدًا إلا مساكين شعب الأرض، كما سبى (يهوياكين)وأمّه ونساءه ورجاله من أورشليم إلى بابل، وأخرج (نبوخذ نصر) جميع خزائن (بيت الرب) وخزائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب، ثم عيَّن "صدقيا" عم "يهوياكين" الذي أكَّد ولاءه للملك الفاتح خلفًا ليهوياكين.
ثم تبعه السبي الثاني سنة 586ق.م، وهذا وقع على أثر نقض "صدقيا" لعهد الولاء إلى "نبوخذنصر" إذ دخل في حوالي سنة 589ق.م في تحالف مع المدن السورية والفلسطينية بتحريض من "حوفرا" ملك مصر، الذي كان يطمح أن يستعيد سيطرة مصر على سورية، وهكذا فقد وضع "صدقيا" مصيره في مصر وحلفائها فغضب "نبوخذنصر" غضبًا شديدًا،
ويعد اليهود بابل وطنهم الثاني، إلا أن شروط المواطنة الأساسية، وهي: الوطن الواحد والتاريخ الواحد والتراث المشتركين غير متوافرة فهم أسرى رهن العبودية لدى الكلدانيين.
وتوالت الأحقاب التاريخيه لتواجد اليهود في العراق وصولا للعصر الحديث فيذكر كتاب (يهود العراق) ليعقوب كوريه فعلى مر العصور والأزمنة نجد أن اليهود زحفوا لمناطق بجوار بابل للبحث عن الرزق في مناطق الجنوب العراقي في أراضي المنتفك والبصرة والعمارة، ثم واصلوا زحفهم بعد ذلك إلى بغداد وبقية مناطق الوسط العراقي، فنجد منهم من اتخذ كربلاء والكوت والنجف والديوانية محلًا لإقامته ومركزًا لإدارة تجارته ولم يكتفوا بذلك، بل اتجهوا إلى الغرب والشمال فكانت بعض مدن الدليم تعج بهم، خاصة في مدينة عانه ورواة وحديثة وكثيرًا منهم من تلقب باسم المدينة أو القضاء الذي ترعرع فيه، فهناك ألقاب العاني ، الراوي ، البغدادي ، السامرائي ، الشهربلي ، العمادي التصقت بهم، وأصبحوا يعرفون بها، ونتيجة لذلك أصبح تجمعهم في محل خاص يطلق عليه اسم طائفتهم، فمثلًا سوق اليهود وعكد اليهود وحارة اليهود كثيرًا من أمثال هذه التسميات تلاحظ في البصرة وبغداد والموصل مراكز المدن الكبيرة وحتى الصغيرة منها وصولا إلي عشرينات هذا القرن.
عدد سكان اليهود العراقيين: لايوجد تعداد دقيق فقد ذكر الرحالة الإنكليزي "ولستد" أن في بغداد حوالي سبعة آلاف يهودي، علمًا أن رحلة السيد "ولستد" كانت في العام 1830م ، وقدر عددهم في مطلع القرن التاسع عشر بحوالي (2500) أسرة يهودية في بغداد، أما في مدينة السليمانية فقد قدر عددهم بـ(300) أسرة، في إحصاء لجنة الأمم المتحدة في العام 1924م حول مشكلة الموصل ظهر أن في الموصل 3579 نسمة من اليهود، أما في إحصاء عام 1947م، فلقد بلغ تعدد اليهود في العراق 117877 مائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون نسمة، وخلال مدة ثلاثين عامًا أي من تاريخ تعداد الاحتلال 1917م وحتى تعداد 1947م كانت بغداد تضم أكبر عدد منهم، إذ وصل تعدادهم فيها حوالي 77524 سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون نسمة، وكانت كربلاء والنجف المقدستين لا تحوي غير 39 شخصًا لا غيرهم، أما إحصاء عام 1957 فلم يكن من أبناء الطائفة اليهودية سوى بضعة آلاف من العوائل متمركزة غالبيتها في بغداد، وكان عدد أبناء الطائفة اليهودية بعد عام 1967م قدر ما بين 2500 – 3000 فردًا بينهم عدد كبير من الأغنياء وذوي الاختصاصات، وفي أواسط الثمانينات لم يزد عدد يهود العراق أكثر من 500 نسمة، وكان لليهود مقبرة خاصة بهم تقع في شارع الشيخ عمر".
العراق في الإستراتيجيه اليهوديه:الملف العراقي وهو مشروع قديم متجدد وقد طرح أكثر من مره في عهد ديفيد بن جريوم من خلال مذكره بعث بها إلي اجتماع لجنه الأعمال الصهيونية المنعقده في بريطانيا بتاريخ (17/22/1937) حيث كانت بريطانيا تحتل العراق وطالب منها أن تساعده في ترحيل وتوطين ألاف الفلسطنيين في العراق وبتاريخ (22/10/1959) طرحت نفس الفكره علي رئيس وزراء فرنسا حيث ذكر أن اللاردن ككيان جغرافي لايستوعب الاف الفلسطنيين وان العراق مؤهل لأستقبالهم في مقابل أن تضم إليه مناطق شرق الأردن وقد كان ظروف ضعف الوطن العربي وتقسيمه يسمح لتنفيذ تلك الفكره مع وعد بلوفر ، وبعد إحتلال العراق وتحولها إلي دوله فاشله فالصهيونية تستفيد من القوي الأستعماريه وأبرزها بريطانيا عند قيامها والولايات المتحده حاليا بعد إحتلال العراق عام 2003، أصبح التحكم في العراق يساعد بشكل كبير في تغير معالم المرحله المقبله في فلسطين لصالح إسرائيل فالإحلام اليهوديه القديمه في العراق قد استقطت مما أظهر علي السطح سيناريو عوده اليهود فقد ذكرت مجله (ماريان ) الفرنسية الأسبوعية بتاريخ (24/6/2003)أن نحو ثلاثمائه ألف يهودي من أصل عراقي يعيشون في إسرائيل إلي جانب خمسه وأربعين ألف يهودي عراقي يعيش معطمهم في كندا أمريكا ، سوف يرفعون قضايا تعويضات مقابل مافقدوه من ممتلكات في العراق نتيجه ضعف الدوله العرايه وقد طالب بعض اليهود الاشتراك في حكم العراق فطالبت ناجيه صبي وهي يهوديه عراقيه بتمثيل اليهود في مجلس الحكم الانتقالي المشكل من قبل الادراره الا مريكيه 2003 .