وليد نجا يكتب: تاريخ بلاد الرافدين وبداية توطين اليهود





العراق يمثل تاريخيا أحدي مرتكزات الأمن القومي العربي يشاركها بلاد الشام" سوريا" ومصر ولاننكر دور المحور السعودي الأمارتي مع مصر في حفظ الامن القومي العربي ، وتمثل بوابه الوطن العربي الشرقيه فتاريخيا كل الغزوات من بلاد الشرق التي تسهدف منطقتنا العربيه تأتي عبرها، وأنسانيا هي دوله صاحبة حضاره وموقعها جعلها مطمع للقوي الدوليه التي تريد السيطره علي العالم، وتقع بين قوميتين مناهضتين للعالم العربي القومية الفارسيه "إيران" والقوميه التركية والعراق القوي الموحد يمثل نقطه توازن وقوه للعرب والعكس، وبعد أكتشاف أحتياطات هائله من البترول والغاز زادت أهميه السيطره علية والصراعات من حوله ، وللعراق رمزيه تارخية ودينية لدي حيث بغداد كانت عاصمه الخلافة الإسلاميه حيث يدل ذلك علي وحده العرب وحضارتهم .

و العراق يتميز بالتركيب الأثني والعرق العربي ترجع اصوله إلي عرب شبة الجزيره العربيه في ثلاث موجات وهي الهجره السومريه عام 4500 ق.م,واسست الدوله السومريه في جنوبي العراق ، والهجره الأكاديه سنه 3500 ق.م وأسست الدوله الأكاديه في جنوبي العراق ، والهجره الأشوريه في منتصف الألف الثالث ق.م وأسست دوله بابل في وسط العراق، الموجه الثانية قبل ظهور الإسلام وتتمثل في هجره الأراميون الذين نزحوا من شبه الجزيره العربية سنه 1500 ق.م في دجله والفرات ، وهجره الكلدانيين وهم قبيله من الأرمن وهجره المناذره والغساسنة وبقيت أنسابهم بعد الإسلام ، الموجه الثالثة مع الفتوحات الإسلاميه وأنصهر العرب في العراق وأصبحت جزء من العالم العربي ومن تلك المعطيات يتضح أن الشعوب الأشوريه والآكديه والسومرية والبابلية والآرامية والكلدانيه التي سكنت العراق تمثل أصل الأنسان العرقي الذي ينحدر إلي العرق العربي .

فتاريخ اليهود في العراق يبدأ منذ السبي الآشوري وحتى الهجرة إلى فلسطين فوجود لليهود في العراق القديمة مسألة مختلف عليها تارخيا حيث يدّعي اليهود أن تاريخهم يرجع إلى عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنهم كانوا بصحبته مهاجرين من بلاد الرافدين إلى فلسطين، ولم يكن عددهم في تلك الهجرة الجماعية يزيد على أربعة آلاف نسمة، غير أن الكثير من الباحثين يحددون تاريخ ظهور أول مجموعة يهودية في العراق في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع قبل الميلاد، وأن هذا التاريخ يأتي متطابق مع تاريخ السبي الآشوري إلى شمال العراق بحدود عام 626ق.م طبقًا لسياسة الإمبراطورية الآشورية في تشتيت الأسرى الواقعين تحت سيطرتهم إلى عدة مناطق نائية منعزلة عن أي تجمع سكاني قريب آخر، وذلك لعدم إمكانيتهم التجمع والتكتل والتعاطف مع أي مجتمعات أخرى، خوفًا من تطييعهم معها، وبالتالي إمكانية عودتهم إلى المناطق التي نزحوا منها وهم في الأسر وقد حسم ذلك دنيا حيث كذبت روايتهم من القرآن الكريم في سوره آل عمران الآيه 65 بسم الله الرحمن الرحيم{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} صدق الله العظيم.

وبسقوط الدوله الأشوريه ومجيء الدولة البابلية، حدث السبي البابلي المشهور لليهود على يد الملك نبوخذ نصر الثاني، وهو أشهر ملوك هذه الدولة، حيث حكم البلاد 43 سنة بين سنة 605 وسنة 562ق.م وجاء السبي البابلي في حملتين

الأولى في سنة 597ق.م والثانية في سنة 586 ق.م فسبى "نبوخذ نصر" كل يهود أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس وعشرة آلاف صبي وجميع الصناع والأقيان، لم يُبقِ أحدًا إلا مساكين شعب الأرض، كما سبى (يهوياكين)وأمّه ونساءه ورجاله من أورشليم إلى بابل، وأخرج (نبوخذ نصر) جميع خزائن (بيت الرب) وخزائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب، ثم عيَّن "صدقيا" عم "يهوياكين" الذي أكَّد ولاءه للملك الفاتح خلفًا ليهوياكين.

ثم تبعه السبي الثاني سنة 586ق.م، وهذا وقع على أثر نقض "صدقيا" لعهد الولاء إلى "نبوخذنصر" إذ دخل في حوالي سنة 589ق.م في تحالف مع المدن السورية والفلسطينية بتحريض من "حوفرا" ملك مصر، الذي كان يطمح أن يستعيد سيطرة مصر على سورية، وهكذا فقد وضع "صدقيا" مصيره في مصر وحلفائها فغضب "نبوخذنصر" غضبًا شديدًا،

ويعد اليهود بابل وطنهم الثاني، إلا أن شروط المواطنة الأساسية، وهي: الوطن الواحد والتاريخ الواحد والتراث المشتركين غير متوافرة فهم أسرى رهن العبودية لدى الكلدانيين.

وتوالت الأحقاب التاريخيه لتواجد اليهود في العراق وصولا للعصر الحديث فيذكر كتاب (يهود العراق) ليعقوب كوريه فعلى مر العصور والأزمنة نجد أن اليهود زحفوا لمناطق بجوار بابل للبحث عن الرزق في مناطق الجنوب العراقي في أراضي المنتفك والبصرة والعمارة، ثم واصلوا زحفهم بعد ذلك إلى بغداد وبقية مناطق الوسط العراقي، فنجد منهم من اتخذ كربلاء والكوت والنجف والديوانية محلًا لإقامته ومركزًا لإدارة تجارته ولم يكتفوا بذلك، بل اتجهوا إلى الغرب والشمال فكانت بعض مدن الدليم تعج بهم، خاصة في مدينة عانه ورواة وحديثة وكثيرًا منهم من تلقب باسم المدينة أو القضاء الذي ترعرع فيه، فهناك ألقاب العاني ، الراوي ، البغدادي ، السامرائي ، الشهربلي ، العمادي التصقت بهم، وأصبحوا يعرفون بها، ونتيجة لذلك أصبح تجمعهم في محل خاص يطلق عليه اسم طائفتهم، فمثلًا سوق اليهود وعكد اليهود وحارة اليهود كثيرًا من أمثال هذه التسميات تلاحظ في البصرة وبغداد والموصل مراكز المدن الكبيرة وحتى الصغيرة منها وصولا إلي عشرينات هذا القرن.

عدد سكان اليهود العراقيين: لايوجد تعداد دقيق فقد ذكر الرحالة الإنكليزي "ولستد" أن في بغداد حوالي سبعة آلاف يهودي، علمًا أن رحلة السيد "ولستد" كانت في العام 1830م ، وقدر عددهم في مطلع القرن التاسع عشر بحوالي (2500) أسرة يهودية في بغداد، أما في مدينة السليمانية فقد قدر عددهم بـ(300) أسرة، في إحصاء لجنة الأمم المتحدة في العام 1924م حول مشكلة الموصل ظهر أن في الموصل 3579 نسمة من اليهود، أما في إحصاء عام 1947م، فلقد بلغ تعدد اليهود في العراق 117877 مائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون نسمة، وخلال مدة ثلاثين عامًا أي من تاريخ تعداد الاحتلال 1917م وحتى تعداد 1947م كانت بغداد تضم أكبر عدد منهم، إذ وصل تعدادهم فيها حوالي 77524 سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وأربعون نسمة، وكانت كربلاء والنجف المقدستين لا تحوي غير 39 شخصًا لا غيرهم، أما إحصاء عام 1957 فلم يكن من أبناء الطائفة اليهودية سوى بضعة آلاف من العوائل متمركزة غالبيتها في بغداد، وكان عدد أبناء الطائفة اليهودية بعد عام 1967م قدر ما بين 2500 – 3000 فردًا بينهم عدد كبير من الأغنياء وذوي الاختصاصات، وفي أواسط الثمانينات لم يزد عدد يهود العراق أكثر من 500 نسمة، وكان لليهود مقبرة خاصة بهم تقع في شارع الشيخ عمر".