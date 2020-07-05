بالفيديو حفل موسيقي صيني على قمة جبل هواشان الشاهق

عرضت قناة "الآن"، فيديو يرصد مقطوعة موسيقية كلاسيكية على قمة جبل هواشان الخلاب في مقاطعة شانجي شمال غربي الصين، على ارتفاع حوالي ألفي متر.





و تميز العرض بأداء مقطوعات موسيقية كلاسيكية، ساهمت فيها مجموعة من الموسيقيين وفريق عمل بلغ عدد الأفراد فيهما 225 شخصًا





ويشتهر جبل هواشان، وهو أحد أشهر خمسة جبال في الصين، بقممه الحادة والمحفوفة بالمخاطر.





وقد نقلت الآلات الموسيقية إلى قمة الجبل عن طريق التلفريك.





وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أوركسترا شيان حفلا خارج القاعات، إذ قدمت عرضًا في متحف شانجي التاريخي، وقدمت عرضًا آخر في ضريح الإمبراطور كينشيهوانغ.





الحفل استمر 60 دقيقة في الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2086.6 مترًا فوق مستوى سطح البحر وشاهده عشرات الآلاف عبر منصات البث المباشر بما في ذلك اليوتيوب.