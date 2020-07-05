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منوعات

القبض على مضيفة طيران بريطانية بدبي خلال موعد غرامي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

 ألقت السلطات الأمن الإماراتية  القبض على مضيفة جوية بريطانية في دبي بعد الإمساك بها وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول  .


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت ديرين كروفورد ، 23 سنة ، التي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة ،  في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه  إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن.


 وقالت دانييل ، 28 سنة ،  شقيقة المضيفة للصحيفة  إن الشرطة عثرت مع اختها والراجل الذي يرافقها سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات.


وأشارت الصحيفة ، أنه تم احتجاز المضيفة الجوية درين  ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء. 


 ،أخبرت المتهمة أسرتها عبر مملكة هاتفية  أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.


وكانت  ديرين ، إلى دبي في سبتمبر 2018 بعد الحصول على وظيفة في شركة الطيران.

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