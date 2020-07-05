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تعليم

رئيس جامعة بنى سويف: تعافى وخروج ١٤ حالة جديدة من مصابي كورونا بالمستشفى الجامعي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:45 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن تعافى وخروج ١٤ حالة جديدة من مصابي كورونا من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت  نتائجهم من إيجابية إلى سلبية ليرتفع العدد الاجمالي الي 186 متعافي.

وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى .

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 أشاد "حسن"  بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية ولدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

جدير بالذكر، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.

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