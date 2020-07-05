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برلمان

مجلس النواب يوافق على اتفاقية بين مصر وبيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.




تأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والبيلاروسي، ورغبتهما في تعزيز وتوطيد التعاون القانوني والقضائي المتبادل بينهما.


وتعد الاتفاقية الماثلة تحديثًا شاملًا لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في الأول من فبراير سنة 1992، وتأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كل المجالات وحرصًا على مصالحهم المشتركة قررا عقد اتفاقية بينهما تهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون بينهما ولا سيما في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بما يكفل لمواطني الطرفين المتعاقدين بذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الأخر وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما.


وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وذلك بالتطبيق على الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقًا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة، كما يمتد تطبيق الاتفاقية إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.


كما تهدف إلى المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية، وتيسير استدعاء الأشخاص ونقل الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون عقوبات مقيدة للحرية للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية.
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