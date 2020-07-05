أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أفضل تطبيقات منافسة لـ نتفليكس.. آبل تنذر المستخدمين إذا تم اختراقهم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:





9 يوليو.. جوجل ترد على أسئلة المطورين بخصوص أندرويد 11 أعلنت شركة جوجل Google أنها ستقوم بالرد على أسئلة المطورين والمتخصصين بالتكنولوجيا عن أى أسئلة متعلقة بنظام تشغيلها الأحدث Android 11 أندرويد 11، وذلك قبل إصداره رسميا.





قبل إطلاق iPhone 12.. آبل تدرس إلغاء ملحقات هواتفها المحمولة ترددت أنباء مؤخرا حول سعى آبل لعدم توفير شواحن و سماعات أذن مع أجهزتها الإلكترونية للمستخدمين لتقليل النفايات الإلكترونية، حيث كشفت تقارير حديثة أن الشركة الأمريكية تتبنى فكرا آخر حيال الأمر.





