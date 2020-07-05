أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أفضل تطبيقات منافسة لـ نتفليكس.. آبل تنذر المستخدمين إذا تم اختراقهم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
أعلنت شركة جوجل Google أنها ستقوم بالرد على أسئلة المطورين والمتخصصين بالتكنولوجيا عن أى أسئلة متعلقة بنظام تشغيلها الأحدث Android 11 أندرويد 11، وذلك قبل إصداره رسميا.
ترددت أنباء مؤخرا حول سعى آبل لعدم توفير شواحن و سماعات أذن مع أجهزتها الإلكترونية للمستخدمين لتقليل النفايات الإلكترونية، حيث كشفت تقارير حديثة أن الشركة الأمريكية تتبنى فكرا آخر حيال الأمر.
تعتبر خدمة البث التليفزيونى Netflix نتفليكس، من أكبر وأشهر المنصات، ويستخدم تطبيقها ما يقرب من 200 مليون مشترك حول العالم، وفي السنوات القيلية الماضية، ظهرت تطبيقات أخرى منافسة ويعتبر تطبيق HBO Max من أفضل التطبيقات منافسة لنتفليكس، كما تسعى آبل عن طريق تطبيق +Apple TV للدخول في منافسة كبرى مع نتفليكس.
كشفت تسريبات أن سماعات الأذن Samsung Galaxy Beans من شركة سامسونج، والتى تشبه حبات الفاصوليا، سيتم إصدارها في شهر أغسطس القادم، بالإضافة إلى أنها ستأتى ميزة عزل الضوضاء.
أتاحت شركة آبل لمستخدميها من هواتف آيفون وأجهزة آيباد ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 14 على خدمة iCloud Keychain ، والتى تمكن المستخدمين من معرفة إذا كان قد تم اختراق كلمات السر الخاصة بهم.