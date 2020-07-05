لمريض السكري تمتع بحياتك.. أكلات غنية بالبروتين صحية ولذيذة.. و3 مشروبات غير متداولة للعلاج أبرزها شاي التوت

- أطعمة غنية بالبروتين أبرزها البيض والفول

- طريقة عمل شاي التوت والصبار لمرضى السكرى





يعانى مرضى السكرى من متاعب كثيرة إذا لم يتم ضبط نسبة السكر في الدم بالشكل الصحيح، ومن أكثر الأشياء الفعّالة فى تحقيق هذا الأمر قائمة الأطعمة التي تتناولها، حيث تلعب دورا كبيرا فى تحسن الصحة خاصة مرضى النوع الثاني.





فطعام مريض السكري يجب أن يتكون من شيئين أساسيين، أطعمة تحتوي على مواد تنقص نسبة السكر فى الجسم، وأخرى لا تنقصها ولكن فى نفس الوقت لا تتسبب في زيادتها.





ومن الأمور المهمة التي يجب اتباعها فى تغذية مريض السكرى هى التنوع حتى لا يشعر المريض بالملل؛ مما يؤثر على حالته النفسية التى تضر بصحته أو تدفعه لكسر النظام الغذائي المحدد له وتناول الحلوى والأطعمة الأخرى التى يحبها، خاصةً أن بعض المصابين بهذا المرض من الأطفال.









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يشكل البروتين أهم أنواع الطعام التى تتطلب من مريض السكرى توخى الحذر جدا عند تناولها فيجب ألا يزيد البروتين على ربع الوجبة الغذائية التى يتم تناولها، كما يجب اختيار نوع البروتين مناسب وهى الأنواع الخالية من الكوليسترول الضار والشحوم.





حدد موقع " everydayhealth" قائمة تشكيلة كبيرة من الأطعمة البروتينية المتنوعة التى تناسب مرضى السكري من النوع الأول والثانى وتساعد فى علاجهما، وهى :

الفول

الحمص

العدس

زبدة الجوز

السمك مثل التونة والسردين والسلمون

• دواجن بدون جلد

الفاصوليا

بيض

جبن قريش قليل الدسم أو خالي من الدسم

جبن قليل الدسم أو جبن عادي بكميات صغيرة

•لحم بقري قليل الدهون .

أما بالنسبة للمشروبات المناسبة لمرضى السكرى النوعين الاول والثانى فقد حددها موقع "boldsky" ، وهى:





- شاي التوت : يساعد شاى التوت في خفض مستوى الجلوكوز في الدم مما يساهم فى تحسن صحة المريض، أضف 1 إلى 3 ملاعق صغيرة من التوت إلى كوب من الماء المغلي وقم بتغطيته بغطاء زجاجى او صيني بضع دقائق ثم قم بتناوله

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شاي الصبار : أظهرت الأبحاث أن الصبار له فوائد متعددة ومن بينها انه يساعد فى محاربة اعراض السكري النوع 2، وتقليل مستويات الجلوكوز في البلازما أثناء ساعات الصيام لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض ما قبل السكرى، وطريقة تحضيره، هى: أضف ملعقة صغيرة من هلام الصبار إلى كوب الشاي الأسود أو العشبي أو الأخضر المخمر .





- الشاي الأخضر

يعرف انه من الاعشاب متعددة الفوائد الصحية الشاى الأخضر فهو يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

وتشير بعض الأبحاث أن تناوله عدة مرات فى اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانِ.