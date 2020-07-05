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سيارات

أنظمة تشغيل BMW تحصل على ترقية وخدمات جديدة.. تعرف عليها

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية، تحديثات لأنظمة تشغيل سياراتها، وترقية قادمة، ومنها البدء في استخدام خدمات جديدة للاتصالات والملاحة، وأولها نظام التشغيل الجديد OS7 القادم للفئة الخامسة الجديدة 2021.


ومن أولى الخدمات التي سيتم تحديثها بسيارات BMW هى الخرائط، حيث يحصل النظام على برنامج خرائط جديد أسرع وأذكى وأدق وبإدخال أسهل للمناطق، إضافةً إلى نظام سحابي خاص لحساب الطرق ومدة الوصول وأهم النقاط المهمة والبحث عن مواقف.


كما ستزود بنظام EDRIVE للمركبات الهجينة، وهو نظام جديد رقمي خاص بمركبات BMW الهجينة وسيسمح للمركبة بالتحول تلقائيا إلى القيادة الخالية من الانبعاثات وقت الحاجة واللزوم.


أما المفتاح الذكي ، فهو ما أعلنته شركة آبل الشهر الماضي في مؤتمر مطوريها، والذي سيحول هاتف الآيفون إلى مفتاح رقمي بالكامل للسيارة وبأعلى أنظمة الأمان.


كما أعلنت BMW تحديثات مهمة لدعم نظام Google’s Android Auto عن طريق الاتصال اللاسلكي بين الهاتف الذكي والسيارة.


وتدشين مركز المهارات لأنظمة و منتجات القيادة والمركبات الكهربائية و ذلك في مصنعها الأساسي دينجولفينج بولاية بافاريا حيث يحظى المركز لدعم وتطوير إنتاج 500,000 مركبة من الجيل الخامس لانظمة E-Drive .


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