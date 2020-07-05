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توك شو

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن تصنيع السيارة الكهربائية

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:10 م
الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر هي مستقبل الصناعة، مشيرا إلى أن السيارة من أبرز مميزاتها التوفير المالي؛ نتيجة استغنائها عن الوقود، كما أنها تقلل من انبعاث العوادم.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "cbc"، أن سيارات الوقود تساعد في انبعاث كميات كبيرة من الوقود في المدن الكبرى، إضافةً إلى أن الصيانة بالسيارة تكاد تكون منعدمة خلاف السيارة التي تسير بالبنزين، وتحتاج صيانة دورية كل 10 آلاف كيلومتر لتغيير الزيت والفلاتر.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أنه فى نهاية شهر سبتمبر ستتنهى الدراسة والتوافق مع الشريك الصينى، وبنهاية 2021 سيتم إنتاج وتوزيع السيارة داخل مصر؛ عبر موزعين وخدمات لصيانة السيارات، وسيتم إنتاج 25 ألف سيارة سنويا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك قانونًا يمكن الشركات القابضة من ممارسة دورها فى الشركات التابعة؛ لمنافسة شركات القطاع الخاص سيصدر خلال أسبوع. 

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