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توك شو

الستينيات هي الأصل.. وزير قطاع الأعمال يوجه رسالة قوية للقطاع الخاص

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:12 م
الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق وزير قناع الأعمال
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور هشام توفيق وزير قناع الأعمال، إن هناك العديد من المميزات للسيارة الكهربائية، وانها المستقبل في عالم السيارات والبيئة لانها تقلل من انبعاثات عوادم الوقود بشكل كبير جدًا.

وتابع وزير قطاع الأعمال عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة cbc، :"مميزات السيارة الكهربائية منها سيارة بقوة 150 حصان، والشجنة الواحدة تسير 400 كيلو، ووسيارة أخرى بقوة 400 حصان والمدى 600 كيلو، وتوفر، بالإضافة إلى أن السيارة الكهربائية توفر 8 آلاف جنيه، ومنها 6 آلاف جنيه وقود، والفين جنيه صيانة، ومستهدفين 300 ألف جنيه سعر السيارة وتزيد 30% عن مثيلتها بالسيارة التى تسير بالوقود، بسبب انها توفر 8 آلاف جنيه التى تتطلبها السيارة الأخرى، مضيفا أن الشريك الصينى طالب يدخل بشراكة فى مصنع النصر الذى سيصنع السيارة الكهربائية وسيتيح لنا لتصدير من نفس الماركة فى الأسواق قريبا، وكذلك بداية لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وتوريدها إلى الدول العربية والإفريقية".

وأضاف أنه فى أخر سبتمبر سيتنهى دراسة والتوافق مع الشريك الصينى وبنهاية 2021 سيتم إنتاج وتوزيع السيارة داخل مصر، عن طريق موزعين وخدمات لصيانة السيارات، وسيتم إنتاج 25 ألف سيارة سنويا.

واشار الى ان هناك شركات سنعيدها بقوها كانت قوية فى الستينات بإدارة جيدة وقوية تنافس القطاعات الخاصة.

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