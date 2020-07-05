قدرها مليار و750 ألف جنيه.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

أصدرت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار محمد قنصوة، اليوم الأحد قرارا، بتجديد حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال بمحافظة مطروح 45 يوما، وذلك في القضية رقم 3250 لـ 2020 مطروح.





كانت نيابة مطروح العامة برئاسة المستشار أيمن غباشي، قررت حبس 20 متهمًا، بالاضافة الي 4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ سنة 2020 جنح مطروح، والخاصة بعملية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح.









وقدرت المبالغ بحوالي 1،75 مليار جنيه من تداول حوالات بريدية تخص 25 حسابًا بريديًا، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية عليها، وتورط في هذه الأعمال 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و19 متهمًا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.



