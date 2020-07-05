AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قدرها مليار و750 ألف جنيه.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:17 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
ايمن محمود
أصدرت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار محمد قنصوة، اليوم الأحد قرارا، بتجديد حبس 24 متهما في أكبر  قضية غسيل أموال بمحافظة مطروح 45 يوما، وذلك في القضية رقم 3250 لـ 2020 مطروح.

كانت نيابة مطروح العامة برئاسة المستشار أيمن غباشي، قررت حبس 20 متهمًا، بالاضافة الي 4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ سنة 2020 جنح مطروح، والخاصة بعملية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح.


وقدرت المبالغ  بحوالي 1،75 مليار جنيه من تداول حوالات بريدية تخص 25 حسابًا بريديًا، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية عليها، وتورط في هذه الأعمال 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و19 متهمًا آخرين من أصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.

وجاء قرار النيابة والمحكمة بناء علي قيام وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح العامة، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح، بالتحقيق في الواقعة بعد وصول إشعار من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بوجود حركة حوالات بريدية على 25 حساب بريد من مكتب بريد مطروح بمبالغ تصل إلى 1،75 مليار جنيه وهو ما اعتمدت عليه النيابة في تحقيقاتها بعد إجراء التحريات اللازمة من وحدة غسيل الأموال بالنيابة الكلية بمطروح والتي انتهت باتخاذ قرارها السالف حيال المتهمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تعافيه.. أسامة هيكل يروي لـ صدى البلد تجربته مع فيروس كورونا

غدا.. بدء صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه

قدرها مليار و750 ألف جنيه.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

35 دعاء بعد صلاة العصر مكتوب يحقق لك المستحيلات

وزيرة الصحة: إتاحة جميع الخدمات الطبية والعلاجية للعراقيين المتواجدين بمصر

وضعته حيا في كيس .. أم تتجرد من آدميتها وتتخلص من ابنها بإلقائه في مصرف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

طريقة عمل سلطة الخضار المشوي

لـ صحة طفلك.. أفضل الأطعمة الطبيعية لتقوية النظر