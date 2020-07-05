بشير عبد الفتاح: استهداف قاعدة الوطية في ليبيا رسالة قوية لـ تركيا.. فيديو

قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن استهداف الجيش الوطني الليبي قاعدة الوطية تعد رسالة بأن الشعب الليبي لن يقبل بالعدوان التركي السافر على وطنه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «يجب أن تنطلق شرارة مظاهرات بنغازي إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق».
ونوه الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن الشعب الليبي يجب أن ينتفض ضد ما يسمى بالعثمانية الجديدة بدعم عربي ودولي.
وناشد بشير عبد الفتاح الشعب الليبي في المدن الليبية المحتلة بالانتفاضة ودعم التظاهرات في بنغازي.