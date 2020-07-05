بشير عبد الفتاح: استهداف قاعدة الوطية في ليبيا رسالة قوية لـ تركيا.. فيديو





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «يجب أن تنطلق شرارة مظاهرات بنغازي إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق».









ونوه الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن الشعب الليبي يجب أن ينتفض ضد ما يسمى بالعثمانية الجديدة بدعم عربي ودولي.







