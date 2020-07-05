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السيسي يطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا.. ويتابع الموقف التنفيذي بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:30 م
الرئيس السيسى يجتمع
الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الوزراء
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي يتابع..
أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل
مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية
الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية


تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، التي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وكان ذلك أثناء اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق الظاهر، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء محمد البشاري رئيس لجنة الأقمار الصناعية، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادً للحدود الدولية لمصر، وكذلك أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري "طيبة 1". 

كما اطلع الرئيس كذلك على مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة.
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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

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