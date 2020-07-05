مريض نفسى يلقي نفسه من شرفة شقته بعمارات العبور

لقى شاب مصرعه اثر قيامه بالقاء نفسه منتحرا من الطابق السابع بشقته بعمارات العبور فى مدينة نصر.





تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا بسقوط شاب من علو امام عمارات العبور بطريق صلاح سالم بدائرة القسم .

على الفور انتقل رجال الامن الى مكان البلاغ ، وتبين من التحريات ان المتوفى فى العقد الثانى من عمره ويعانى من مرض نفسى وحاله اكتئاب .





كما تبين أنه هدد اسرته أكثر من مرة بالانتحار ، وفى المرة الاخيرة قام بتنفيذ وعده ليلقى مصرعه متأثرا اصابته بنزيف داخلى وكسور متفرقة .





تم تحرير محضر وجار استجواب شهود العيان من اسرته والجيران لكشف ملابسات الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .



